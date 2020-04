Un antes y un después para el Turismo

Desde que comenzó la pandemia, como primer teniente de alcalde de la ciudad he mantenido reuniones para decidir junto al equipo de Gobierno las medidas necesarias para proteger a los vecinos. Era el escenario más prioritario y fundamental, proteger la salud de los portuenses. En la otra mano nos enfrentamos con una crisis económica de tal envergadura que aún son impredecibles sus efectos. Vengo del mundo empresarial y por eso me preocupan las severas consecuencias que desde que se inició el estado de alarma padecen los autónomos y pymes.

El turismo es uno de los sectores más estratégicos de nuestra ciudad y también uno de los más afectados por el coronavirus. Diariamente hablo con personas vinculadas a este mundo y todos estamos de acuerdo en que la recuperación será lenta. He escuchado muchas medidas, propuestas e incluso críticas políticas, aunque pienso que no es hora de hacerlas. Es momento de sumar y no de restar para que todos juntos podamos salir cuanto antes de la situación en la que nos encontramos. Necesitamos mirar hacia delante, eso es indudable, pero no podemos hacerlo sin tener la herramienta más básica; la información. ¿Cuándo podrán abrir hoteles y restaurantes?, ¿en qué condiciones?... Para iniciar nuestro camino es imprescindible contar con una mínima información que nos permita ponernos manos a la obra y afrontar los profundos cambios que se avecinan.

Los hoteles y restaurantes no podrán acometer reformas sin conocer al menos una fecha aproximada de apertura, no podrán contratar personal si no existen reservas y tampoco se difundirán con tiempo las campañas publicitarias que son necesarias para atraer a los turistas y convencerles de que El Puerto es un destino seguro con inmensas playas y espacios naturales en los que es perfectamente plausible mantener las distancias de seguridad. Necesitamos que el Gobierno marque un horizonte claro y apueste decididamente por este sector vital para nuestra economía y el pan de nuestras familias, de lo contrario el sector turístico sufrirá durante demasiado tiempo y cuando termine esta pandemia ¿quiénes lograrán abrir sus puertas?

A pesar de todas estas incertidumbres estoy convencido de que nuestro turismo logrará salir adelante con la fuerza y determinación que ha demostrado a la hora de superar otras crisis. Las administraciones de todos los niveles tenemos que trabajar al unísono y demostrar que somos capaces de poner sobre la mesa todo nuestro potencial humano y económico para que el turismo vuelva a convertirse en motor de empleo y desarrollo y renazca como lo que es, un poderoso emblema de nuestra tierra.