Firmado el decreto que exime del pago del segundo trimestre por ocupación de vía pública

El alcalde Germán Beardo, ha firmado el decreto por el cual las tasas por ocupación de la vía publica (terrazas, mesas, sillas, toldos, kioscos) no se cobrarán en el 2º trimestre del año. El alcalde afirma que "durante ese tiempo nuestros autónomos no podían trabajar y por lo tanto el Ayuntamiento no les cobra. Es lo justo", sentencia.

De la misma forma, ha informado en redes sociales que "desde la administración reactivamos la economía con inversión pública y seguimos trabajando. Apemsa arregla la calle Aurora y hemos conseguido que la FIFA certifique la calidad del césped de El Juncal", señala.

De la misma forma, y tras las últimas comparecencias del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía ha querido informar de que la pesca queda permitida. Y añade que según las consultas realizadas, los horarios aplicables son los previstos para el deporte, de 06:00 a 10:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, "guardando la distancia social y con medidas de prevención", insiste el alcalde.

Por último en cuanto a la incidencia del Covid 19, señala que "los datos de contagios y recuperados continúan siendo muy buenos. Las salidas de hace ya dos semanas no han provocado repuntes", observa.

No obstante, alienta a que "no bajemos la guardia, pero sigamos adelante. Esta semana sera buena para El Puerto", indica.