Cortada la glorieta entre El Ancla y Las Redes en El Puerto por la caída de un árbol

Una imagen del gran árbol que corta el paso por la glorieta.

Un árbol de grandes dimensiones ha caído este miércoles entre la glorieta de El Ancla y Las Redes, cortando el paso por la zona. Las enormes raíces del ejemplar han sido arrancadas de cuajo por el fuerte viento, como se puede apreciar en la fotografía.

Las raíces del árbol han sido arracadas de cuajo.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha anunciado que el cementerio municipal portuense permanecerá cerrado durante la jornada de este miércoles 28 de enero, como medida preventiva destinada a garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El cierre preventivo del cementerio municipal obedece a la necesidad de evitar situaciones de riesgo para las personas y el personal, ante las condiciones meteorológicas adversas que incluyen aviso naranja por fenómenos costeros, fuertes vientos e intensas lluvias, que podrían provocar caídas de ramas, desprendimientos u otras incidencias.

Se informa que el cementerio permanecerá cerrado hasta la finalización del episodio meteorológico adverso y la realización de las inspecciones técnicas oportunas, que permitan garantizar que no existen riesgos antes de proceder a su reapertura. Se prevé que volverá a abrir mañana en horario normal.

Esta decisión se adopta en el marco de la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local, operativo desde las 06:00 horas de este miércoles en fase de Preemergencia y situación operativa 0, y responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo, con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía, ante el episodio meteorológico adverso previsto.

En cuanto a la lluvia, numerosas calles de la ciudad se encuentran anegadas debido a la intensa cantidad de agua caída en poco tiempo.