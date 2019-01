Igualdad se centra en la figura masculina para acabar con la violencia de género en El Puerto

Tras casi tres años de mucho trabajo y reuniones, se pone por fin en marcha el Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres. Así se ha comprobado esta mañana en el edificio de Bienestar Social, donde el Consejo Municipal de Igualdad ha explicado las acciones concretas planteadas para acabar de verdad con los problemas de género en la ciudad. Y aquí hay que dejar claro que el calificativo verdadero no tiene como objetivo - ni mucho menos- echar por tierra todo lo que hasta la fecha se ha realizado localmente en este ámbito; sino que pretende destacar el carácter ambicioso, definitivo y global de este proyecto que se contrapone a "los pequeños pasitos" que hasta la fecha se han dado.

En concreto, el principal foco en el que centra la atención este proyecto es en el hombre. “Normalmente nos centramos en la mujer, pero no en ellos. Es el momento de conseguir que conozcan la realidad, que se sitúen a nuestro lado y hacerlos participes del problema que existe”, ha explicado Matilde Roselló (concejala de Igualdad), quien no sólo habla de la violencia de género, sino también de otras realidades como la conciliación o el uso del lenguaje inclusivo. “En el momento en que consigamos que nadie se ría de un chiste machista, lo habremos conseguido”. Junto a Rosellón, también estuvieron Mercedes Puerta (representante de la asociación de vecinos La Gobernaora), el experto en igualdad de género y masculinidades Juan Manuel Delgado (miembro de AHIGE y director técnico de Diferencia2, la consultora que ha participado en la elaboración del documento) y representantes de Las Tres Rosas, Pm40, La Alianza y la asociación Libres LGBTI.

El trabajo de todos ellos, basado en un análisis profundo de la sociedad portuense, ha dado como resultado casi 400 páginas donde se recogen las acciones que se van a llevar a cabo en distintos sectores. El primero de ellos, y que supone una de las bases principales, será la puesta en marcha de las Escuelas de Hombres por la Igualdad. “Estas sesiones son muy importante ya que no sólo educan, sino que les muestran a otras realidades”, explica Roselló. “Lo más llamativo es que los perfiles que acuden son muy distintos: policías, militares... Luego a su vez ellos sirven de altavoz en su entorno”. Asimismo, habrá otras actividades enfocadas al público masculino, como talleres de supervivencia doméstica (enfocado a promover la autonomía de los hombres en labores domésticas y de cuidado) o talleres de prevención de conductas de riesgo. No obstante, hay otros sectores en los que también hay que incidir, como las propias instituciones de gobierno, los medios de comunicación y los colegios. Recientemente este último caso se convierte también en uno de los más importante ya que, según los datos aportados por el Instituto Nacional de estadística (INE), en 2017 un total de 653 chicas menores de 18 años necesitaron una orden de protección o medidas cautelares. “La educación, reforzada por la familia y el profesorado, es fundamental para codificar los valores”, explica Juan Manuel Delgado, quien ha presentado también otras acciones como talleres y charlas informativas en todos los niveles academicos o la Escuela de Familia Coeducadora. Asimismo, la educación no sólo estará dirigida a los alumnos, sino que también se pretende llegar a otros sectores, como es el caso de la Polícia Local. En este aspecto, aparte de cursos de formación, el proyecto pretende poner en funcionamiento un grupo de Policía Específica, integrado por hombres y mujeres, que estén especializados en violencia de género, violencia doméstica e infantil.