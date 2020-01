Germán Beardo tenía claro antes de las elecciones que se convertiría en el nuevo alcalde de El Puerto. El regidor más joven de la historia de la ciudad -tiene 34 años- no obtuvo la ansiada mayoría absoluta después de una ambiciosa campaña electoral y gobierna gracias a un pacto con Ciudadanos, aunque asegura que no le preocupa la aritmética porque tiene muy claro lo que necesita El Puerto para salir del bache.

–Hace ocho meses que el Partido Popular llegó al gobierno municipal, de la mano de Ciudadanos. ¿Qué balance general hace de esta alianza?

–Muy positivo Se ha conformado un equipo en el que ya no se diferencia el Partido Popular de Ciudadanos, un equipo cohesionado, unido, con un programa de gobierno conjunto. Han sido ocho meses de mucha ilusión, esperanza y trabajo, sobre todo por lo que nos queda por delante.

–No obstante, siguen sumando once concejales de los trece que suponen la mayoría.

–A mi me hubiera gustado tener mayoría absoluta, pero no me incomoda gobernar en minoría. Creo que demostrando talante y diálogo, y tal y como está El Puerto, más que trece manos hacen falta 25 ayudas, la todos los miembros de la Corporación para sacar todos los proyectos adelante.

–Una de las pruebas de fuego para su gobierno será la aprobación de los presupuestos municipales para este año. ¿Por qué se están retrasando?

–Fundamentalmente por dos razones, una es que cuando llegamos a la Alcaldía no existía proyecto ni borrador alguno de presupuestos, y nos hemos encontrado una administración con muchos boquetes. Eso ha conllevado que primero nos hayamos puesto a poner soluciones en el músculo de la administración local y ahora por fin podremos empezar a plantear cuál es el modelo de gastos e ingresos que tendrá El Puerto en 2020.

–Imagino que será fundamental iniciar una ronda de contactos con la oposición para tratar de consensuar estas cuentas. ¿Existe ya un calendario para ello?

–Sí. Cuando estábamos en la oposición y había un gobierno en minoría, yo le advertí al anterior alcalde que si contaban con nosotros sería mucho más fácil sacar un presupuesto adelante. Los grandes retos de esta ciudad todos los tenemos muy claros y difícilmente nosotros vamos a plantear un proyecto de presupuestos que no albergue la mayoría de las expectativas de los portuenses. Es muy difícil que ningún grupo, más allá de los matices, pueda oponerse completamente al presupuesto. En nuestro talante va a estar consensuar esos matices, pero en el gran modelo del proyecto de presupuestos entiendo que se sentirán representados todos los grupos de la Corporación. En cuanto a los tiempos, arrancaremos esa primera ronda de contactos en el primer trimestre del año.

–Su socio de gobierno le ha pedido más dinero para Mantenimiento Urbano. ¿Se aumentará esta partida, tal y como piden también los colectivos vecinales?

–Nosotros llevábamos en nuestro programa de gobierno no solo plantear un contrato de mantenimiento para la ciudad, sino aumentar su cuantía. Sin duda alguna el próximo contrato de mantenimiento urbano tendrá una cuantía suficiente como para empezar a poner solución a una de las grandes preocupaciones de los portuenses, que es el estado de las calles y de las aceras.

–Supongo que la peor noticia desde su llegada a la Alcaldía ha sido la sentencia de anulación del PGOU. ¿Están en peligro las inversiones comprometidas, como los hoteles del Club Mediterráneo o Bahía Blanca?

–No, no están en peligro. La sentencia del PGOU sin duda alguna fue un duro revés para el Ayuntamiento, aunque fundamentalmente también para la Junta de Andalucía. De todas las malas noticias siempre hay que sacar una oportunidad, y ahora la oportunidad que tenemos es, por primera vez, tener a una concejala experta en Urbanismo -Danuxia Enciso- que conoce bien los defectos del planeamiento de 2012 y sabe qué actualizaciones hay que hacer al modelo de ciudad. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, primero ponernos de acuerdo todos los grupos políticos y sacar este asunto del debate cortoplacista, y en segundo lugar plantear un recurso de casación , porque entendemos que hay cuestiones de la sentencia que no ayudan a los Ayuntamientos. Nosotros hicimos todo lo que la Junta nos dijo que teníamos que hacer. Y en tercer lugar hemos iniciado un camino para crear un nuevo planeamiento bajo una dirección pública, con ayuda de una asesoría externa, para que sin dejar a nadie atrás y con consenso podamos volver a repensar el modelo de ciudad que queremos.

– La idea es ganar tiempo con el recurso y mientras tanto ir trabajando en un nuevo PGOU. ¿Es posible esto con la falta de personal que hay en Urbanismo?

–Nosotros nos tenemos que cubrir las espaldas como ciudad y desde que llegamos al gobierno ya una de las primeras cuestiones que le planteaba la concejala al jefe de servicio de Planeamiento era la necesidad de hacer un avance, ante los recursos planteados al PGOU. No tenemos medios suficientes en la casa, por eso la dirección del modelo de ciudad va a ser pública, pero necesitaremos ayuda externa para culminar los trabajos. Lo que tenemos que hacer es tener un buen PGOU, y cuanto antes.

–Y las familias que estaban pendientes de regularizar sus viviendas. ¿Pueden estar tranquilas?

–Sí, absolutamente. Hemos dicho de forma rotunda que el nuevo planeamiento que desarrollemos no dejará a nadie detrás. A los vecinos de los desarrollos urbanísticos en marcha, o que tuvieran previsto ponerse en marcha, no los vamos a dejar caer, ni tampoco a los proyectos empresariales o de generación de riqueza y empleo.

–Imagino que algunos procesos de regularización se habrán quedado parados hasta no saber qué ocurre con el PGOU.

–Todo lo contrario, la posibilidad de que el PGOU de 2012 caiga definitivamente ha provocado que en Urbanismo tengamos aún más carga de trabajo, porque todo el mundo quiere su licencia y su proyecto de reparcelación cuanto antes.

–Y en cuanto a la aprobación definitiva del Peprichye, ¿se mantiene la fecha de este verano para su paso por pleno?

–Sí, la sentencia no ha supuesto ningún retraso. Las últimas noticias son que la resolución de las alegaciones se está terminando de plantear, y en estos primeros meses del año esperamos haberlas podido contestar todas y tener la aprobación provisional en este primer semestre del año.

–La situación del área económica está siendo uno de los caballos de batalla de estos primeros meses. ¿Qué ocurre con las subvenciones a asociaciones y colectivos, por qué el Ayuntamiento no se pone al día en los pagos?

–Se trata de un problema generado en 2016 y las razones son fundamentalmente dos: por un lado, los criterios de fiscalización de este Ayuntamiento están absoletos. Ralentizan y dificultan la prestación de servicios a la ciudadanía y es algo que estoy personalmente decidido a cambiar. Tenemos que llevar a este ayuntamiento al siglo XXI, con una fiscalización previa limitada y mediante administración electrónica, y no como ahora, una carrera lenta y llena de obstáculos. En segundo lugar hay un problema de personal. El plan de ajuste nunca se revisó de la manera que era necesario, llevamos doce años sin aprobar una RPT y el área económica necesita también recursos humanos. Este mismo mes habrá una persona más en control presupuestario.

–¿ Y se prevé alguna otra solución a corto plazo?

–Sí, la solución está clara y pasa por cambiar los criterios de fiscalización. No puede ser que todos los expedientes con informe de corrección por parte de un jefe de servicio se tengan que volver a fiscalizar varias veces. Los jefes de servicio tienen una preparación adecuada. Se trata de implantar nuevas guías de fiscalización y dejar claro qué es lo que se va a fiscalizar. Eso lo va hacer el gobierno con ayuda de los funcionarios municipales. Hay que impulsar además la administración electrónica.

–Otro de sus objetivos iniciales era reorganizar internamente el Ayuntamiento. ¿Qué se está haciendo en este sentido?

–Desde el área de Personal tenemos el impulso de las RPT, y vamos a tener la ayuda de una consultora externa para adecuar los recursos humanos del Ayuntamiento, siempre dentro de la mesa de negociación general, con acuerdos con los sindicatos y la mesa de personal. Ha habido una degradación de la función pública que se ve en la falta de personal en algunas áreas, ya que en su día se hizo una reducción por criterios de edad, y no de funcionalidad.

–Usted anunció en campaña una bajada de impuestos pero finalmente estos se van a congelar. ¿Por qué no ha sido posible bajarlos en estos momentos?

–Nosotros hemos congelado los impuestos porque dentro de la reorganización del área económica, la ley dice que la gestión de los ingresos la lleve Tesorería, pero tesorería no puede llevar la gestión de los ingresos si no se le transfiere gestión tributaria y no se le dota de personal. Eso no se ha hecho en el último año y medio. Primero tenemos que dotar a Tesorería de la función de los ingresos, que haya funcionarios que impulsen el expediente de las ordenanzas fiscales. Hemos decidido por tanto prorrogarlas, congelando en vez de elevar -que es lo que prevé el plan de ajuste- . Es verdad que nos comprometimos a rebajar la carga fiscal a las familias y los emprendedores, y a nadie le quepa duda que en este mandato, ordenanza a ordenanza, lo vamos a hacer.

"El aparcamiento de Pozos Dulces deberá estar terminado este año, con la llegada de un nuevo inversor”

–¿Qué ocurre con las obras del aparcamiento de Pozos Dulces? Hace unos meses se anunció su desbloqueo pero siguen sin verse avances en la zona.

–En septiembre aprobamos una licencia que permitía volver a las obras. A su vez acordamos una solución societaria para las necesidades de financiación que requería Impulsa Aparca, con la salida de Impulsa El Puerto. Dentro de dos semanas se celebrará el consejo de administración de Impulsa Aparca en el que Impulsa El Puerto saldrá. Impulsa suponía un problema de solvencia para la captación de nuevos ingresos que garantizaran la terminación de la obra. En este tiempo, se le ha hecho un reformado a la licencia concedida en septiembre, ya que hubo discrepancias entre la constructora y el área de Infraestructuras. Esa reformulación de la licencia se terminó en diciembre y por eso las obras han ido más lentas, visualmente. En estos días ya se ha demolido el acerado de Pozos Dulces y en las próximas semanas se comenzará a urbanizar toda la margen pegada al Cortijo, con la construcción del vial definitivo. En los próximos tres meses además Deloitte tiene que culminar el proceso de incorporación de un socio a Impulsa Aparca que permita la financiación completa de la obra, y entendemos que a lo largo de este año debe culminar por fin la obra de Pozos Dulces.

–¿Pero podría darse el caso de que se termine la obra de la cubierta y no se acometa el aparcamiento subterráneo?

–No me gusta ser tajante, pero la licencia está concedida para la urbanización y el aparcamiento subterráneo, está vinculado a unos fondos europeos y tienen que tener un retorno. Este proceso ha tenido multitud de vicisitudes, pero no me puedo creer que al final no acabe siendo un aparcamiento, me niego a que eso ocurra, ni siquiera me lo planteo. Es verdad que faltan unos 4,5 millones para culminar el proyecto completo, por eso hace falta un socio inversor.

–Gestionar la Estrategia Edusi debe ser uno de los grandes retos de este mandato. ¿En qué punto se encuentran estas gestiones?

–La Edusi es un ejemplo de las necesidades de gestión que tiene esta ciudad. Cuando llegamos al Ayuntamiento, de los 12,6 millones que se nos concedieron se había ejecutado el 1,67%, desde 2015. Nosotros nos marcamos como prioridad absoluta ejecutar el máximo posible. El eje prioritario de ejecución de la Edusi es la margen derecha del río. Como proyecto de mandato tenemos que culminar Pozos Dulces, reformar el Parque Calderón y hacer el paseo fluvial en la margen derecha. También tenemos que acometer la reforma del Mercado de Abastos,algo que también se hará con la Edusi.

–¿Y para cuándo se podrá hacer realidad la construcción de un paseo fluvial desde Pozos Dulces hasta La Puntilla?

–Todo esto debe ser una realidad en al año 2023.

–Uno de los puntos negros que tiene ahora este trazado es la presencia de un vapor en ruinas. ¿Hay algún contacto con el propietario para evitar esta imagen?

–El Vapor pertenece a esas señas de identidad de El Puerto que hemos ido perdiendo sin que a nadie parezca dolerle. Yo creo que para lo que queda del Vapor habrá que plantear un proyecto más turístico que funcional, y en eso estamos trabajando, estamos estudiando qué podemos hacer, también de la mano de la Junta de Andalucía.

–Hay asuntos que se eternizan, como la estación de autobuses. ¿En qué punto se encuentra este proyecto?

–Es verdad que El Puerto no se puede permitir ser la única ciudad de más de 50.000 habitantes de la provincia sin estación de autobuses. La consejera vino a firmar un protocolo que servirá de base al convenio que ya se está gestionando entre Medio Ambiente y la Dirección General de Movilidad. Se trata de un nuevo proyecto y no va a ser un simple apeadero. La explotación la hará la Junta de Andalucía y una de las grandes novedades es que será la Junta la que asuma, en el proyecto, la retirada del cable de fibra óptica que suponía un obstáculo para la construcción. La obra la hará íntegramente la Junta de Andalucía y el plazo previsto desde la firma del protocolo era de 24 meses, es decir, que deberá estar terminada en este mandato municipal.

–Ya ha salido a licitación la obra del entorno del centro de salud Ángel Salvatierra. ¿Cree que una vez hecha esta obra será rápida la dotación del centro, tanto de mobiliario como de personal, para que pueda entrar en funcionamiento?

–No me cabe duda, y así nos lo ha asegurado la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

"El consultorio de Valdelgrana se va a adecentar, en tanto no se adjudique un nuevo local más amplio”

–Siguiendo con la salud, los vecinos de Valdelagrana dicen que el consultorio no aguanta otro verano más. ¿Se sabe ya algo del nuevo concurso para alquilar una nueva sede?

–Hay dos novedades, la primera es que se va a adecentar el actual consultorio, para lo que ya se ha aprobado la retención de crédito, con una inversión de 3.400 euros para resanar y pintar las instalaciones. En cuanto a la licitación, en las próximas semanas se volverá a sacar para el alquiler de un nuevo edificio, más grande y alejado de la primera línea de playa para que Valdelagrana tenga unas instalaciones médicas dignas.

–El Puerto Global es una de las empresas municipales que más dolores de cabeza le está trayendo. ¿Qué opina del golpe de mano dado por los consejeros de la oposición, que ahora tienen la mayoría en el Consejo de Administración?

–Yo creo que en el Ayuntamiento es difícil hacer las cosas mal. El Tribunal Supremo ratificó punto por punto las decisiones que se habían tomado para la reincorporación del gerente. Eso significa que las cosas se han hecho con seguridad jurídica. Al gobierno, estando la ciudad como está, hay que ayudarlo, aunque haya discrepancias. Lo que no se puede hacer es una oposición frontal, porque eso no le viene bien a nadie.

–¿Teme que esta nueva situación pueda terminar con el despido del gerente? Su readmisión ha llegado incluso a la Fiscalía...

–Yo creo que no, y si yo fuera consejero de El Puerto Global, sabiendo que ya lo hicieron una vez y el despido acabó siendo improcedente, y teniendo en cuenta que los consejeros responden con su patrimonio por las decisiones, yo les recomendaría que no hicieran nada que fuera contra los informes jurídicos, económicos y técnicos de la empresa. Nosotros tenemos toda la tranquilidad del mundo.

–Algunas de sus mayores alegrías han venido en estos meses de la mano de la Concejalía de Fiestas. ¿Cómo valora la labor de David Calleja al frente del área?

–Cuando hicimos la candidatura, ya dijimos que íbamos a llevar a los mejores, independientemente de que fueran del PP o de la sociedad civil. Para realzar las fiestas, que son un elemento de dinamización y generación de riqueza, sabíamos que David era el mejor, y lo está demostrando. hemos tenido las mejores navidades que uno recuerda, y si se les pregunta a los hosteleros, te dicen que hace mucho tiempo que no se veía tanta gente por las calles. Hemos tenido unas Navidades en las que todos los días había algo para divertirse en familia. Creo que esa será la tónica para el resto de las fiestas, que deben ser un revulsivo para la ciudad, que sintamos el orgullo de tener un Puerto de primera.

–De cara al verano ya sabemos que volverá el Puro Latino, pero ¿hay conversaciones para que regresen los conciertos a la Plaza de Toros?

–Sí, y también en otros ámbitos. Queremos que El Puerto vuelva a ser lo que fue en el verano y estamos trabajando en ello.

"El modelo de entregar la Plaza de Toros a un empresario ha fracasado. Vamos a cambiar el modelo de gestión"

–En cuanto a la temporada taurina, ¿tendremos un verano sin sustos, después de la accidentada temporada de 2019?

–Vamos a cambiar el modelo de gestión de la Plaza de Toros. El modelo de entregar a un empresario la plaza y que el Ayuntamiento desaparezca de la gestión ha fracasado. Los empresarios no han estado a la altura, sobre todo en los últimos tiempos. Ese modelo se ha agotado y vamos a poner el foco en los eventos, cuantos más mejor. El Ayuntamiento tiene que hacer que la ciudad se beneficie de estos eventos. Tampoco será una gestión directa, pero el Ayuntamiento mantendrá la titularidad de la Plaza todo el año. No solo queremos que haya eventos taurinos en verano, sino conciertos todo el año y eventos deportivos, culturales o empresariales. No se le entregará la concesión a un único empresario, sino que habrá un gestor de espectáculos taurinos y la posibilidad de que varios empresarios o promotores puedan hacer espectáculos musicales. Y finalmente la gestión turística y cultural del edificio, que la llevará el Ayuntamiento. Ahora mismo la Plaza es nuestra.

–Lo que sí va a venir es el World Padel Tour. ¿Qué repercusión está teniendo esta noticia?

–Pues muy positiva. El World Padel Tour ya estuvo en El Puerto en 2013, pero entonces no tenía la dimensión actual. Con esta incorporación nos ponemos en el mapa junto a México D.F., Lima, Sao Paulo, París, Londres... y ahí está El Puerto. Además el número uno del mundo es de El Puerto. La repercusión mediática ha sido muy positiva, y sobre todo cambia la actitud del portuense, siempre acostumbrado a malas noticias en los últimos tiempos. El ciudadano ve que la ciudad se convierte en referencia internacional, es un golpe de autoestima.

–Mirando un poco hacia la Bahía, se ha cuestionado en estos meses el papel de la Mancomunidad. ¿Qué opina usted? ¿Sigue siendo necesario este organismo?

–Yo tengo la misma opinión que otros alcaldes del entorno. Creo que es una institución ya obsoleta. Hay otras fórmulas para la ayuda entre municipios, como los consorcios, sin tener una estructura institucional. La Mancomunidad de la Bahía no tiene ya ningún sentido.

–El Gobierno andaluz de PP y Cs parece que está mimando a la ciudad, con proyectos como la ITI. ¿Cree que se está favoreciendo al Ayuntamiento de El Puerto por su color político?

–Yo creo que no. Durante 40 años la Junta había pasado de largo por El Puerto. Cuando vino Juanma Moreno los dos dijimos que era la hora de El Puerto, yo soy el primer reivindicador de mejoras para la ciudad en todos los ámbitos, la defensa de El Puerto está por encima de las siglas. A este municipio es necesario que las administraciones le den el cariño que necesita.

–¿Qué supondrá para la ciudad que se instale en el antiguo Tecnoparque el centro de industrias digitales?

–Es un paso muy importante para el empleo del futuro. Estamos en una época de transformación digital y las nuevas tecnologías mandan. Que El Puerto cuente con e sta sede es ponerlo en el mapa, es una de las industrias de mayor desarrollo. El Puerto tiene vocación de liderar la industria en la Bahía.–¿Qué les diría a los portuenses que opinan que los cambios prometidos en campaña no son aún visibles?–Creo que hemos conseguido cambiar la mentalidad colectiva de El Puerto. La gente vuelve a pensar en positivo, El Puerto alberga ilusión y esperanza por un futuro mejor. A nosotros nos han elegido para cuatro años, y en este tiempo se va a plasmar el cambio. Ya hemos cambiado la actitud, pero vamos a cambiar la ciudad.