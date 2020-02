Fiestas recupera el concurso de Miss Flamenca

Ya han pasado cuatro años. Y de nuevo el certamen de Miss Flamenca volverá a ser una realidad.

Así se ha podido conocer esta mañana tras la nota de prensa enviada por David Calleja, concejal de Fiestas, donde ha dado a conocer la noticia y ha explicado las ventajas que supone retomar este concurso que fue eliminado en el año 2016 por Rocío Luque (en aquel momento concejala de Juventud y Fiestas).

"Esta decisión obedece a la tónica de continuar con todo aquello que funcionaba”, ha declarado Calleja.“Miss Flamenca no se realiza sólo para elegir una miss, sino que reúne numerosas connotaciones positivas, como la posibilidad que se abre a los diseñadores portuenses y foráneos de presentar sus colecciones en una pasarela flamenca, el incremento en ventas de trajes de gitana o la motivación que experimentan muchísimas jóvenes para vestirse así en nuestra Feria”. No obstante, el argumento de mayor peso consiste en la posibilidad de que este concurso sea la base para que El Puerto por fin tenga una pasarela flamenca al igual que otras ciudades como Sevilla (SIMOF o We love flamenco) o Jerez (Pasarela Flamenca Jerez Tio Pepe).

Seguro que con estas explicaciones el concejal busca callar algunas bocas y evitar la polémica que siempre ha suscitado este evento -ideado por el PP- y que celebró su primera edición en el 2010. Tal es el caso de La Asamblea Feminista Las Tres Rosas, quien en su día apoyó la eliminación del concurso ya que suponía "un paso más para lograr una ciudad y una sociedad mas justa e igualitaria" y donde declararon que "aquí no importan la formación ni los conocimientos de las mujeres: estos concursos valoran sus cuerpos y su físico".