Una de las compañías teatrales a las que se canceló el contrato hace público su malestar con el Ayuntamiento

Una de las compañías afectadas por la suspensión de la temporada teatral de primavera, la sevillana 'La Tarasca', ha denunciado los contratiempos que les ha ocasionado esta decisión municipal, una vez que ya estaban comprometidos la mayoría de los espectáculos. De estas quejas se ha hecho eco en las redes sociales el actor portuense Juanjo Macías, con unas palabras dirigidas a la concejala de Cultura, Lola Campos.

La obra de La Tarasca estaba programada para este sábado 5 de junio y se contrató el pasado mes de marzo, poco antes de que el Ayuntamiento portuense reconociese que no habría temporada de primavera en el teatro Pedro Muñoz Seca "por problemas burocráticos".

La responsable de la compañía ha trasladado a la edil de Cultura que "comprendiendo las razones que me han dado en el propio teatro Muñoz Seca, queremos que conozca la situación que se produce con dichasuspensión. Nuestro trabajo tiene sus peculiaridades y no cobramos sueldo al mes, cobramos por bolo o función. El mercado está actualmente en unas condiciones que no permiten tener un equipo fijo y los integrantes de cualquier grupo artístico trabajan a su vez en distintos equipos. La reserva de una fecha por parte de cualquier integrante se hace por orden de llegada. En el caso de esta función, se reservó en marzo para el 5 de junio. Nuestro músico ha tenido que rechazar un concierto en Valencia para el mismo día porque estaba comprometido con nosotros. Como podrá comprender la primera consecuencia de esta suspensión ha sido la pérdida por parte del músico de los dos trabajos", lamenta.

En cuanto a la producción previa de cualquier bolo, desde la compañía se explica que "hay que hacerdeterminados gastos con antelación, en este caso el pago de la reserva del transporte de la escenografía, que ya estaba pagado y lo perdemos, también el alquiler del piano cuya reserva y pago por adelantado ya esta hecho y que también perdemos, la gestoría que ha realizado su trabajo en cuanto a contratación y nóminas de artistas y técnico, y que nos los lo van a reclamar... todo sin contar con los ensayos y otros trabajos que se realizan previamente a cualquier función profesional".

Unión Portuense pregunta por la temporada de verano

Por otro lado desde la formación local Unión Portuense han mostrado también su preocupación "por el silencio institucional ante la celebración del Festival de Comedias, así como de la muestra de teatro aficionado portuense, ya que no tenemos noticias sobre su posible realización y puesta en marcha", señalan.

Desde UP recuerdan que la pasada primavera "el servicio no pudo darse por el colapso administrativo del propio Ayuntamiento, unido a una evidente falta de prioridad del gobierno de Germán Beardo por el teatro y la cultura portuense. Por este motivo, queremos anticiparnos a una posible cancelación de la muestra de teatro aficionado portuense y el Festival de Comedias solicitando a la edil de Ciudadanos, Lola Campos, como delegada de Cultura, que de explicaciones, que no se amilane y defienda su delegación y la cultura en El Puerto".

Unión Portuense recuerda "la importancia de agilizar de una vez la burocracia que estanca o pone en peligro la celebración de este tipo de eventos, así como también la de saber priorizar entre diferentes expedientes. No nos podemos permitir más decepciones y menoscabos en el ámbito de la cultura local. Consideramos que, el gobierno debe anunciar cuanto antes toda la información sobre este importante evento portuense, así como las fechas, cartel promocional y protocolos Covid-19 aplicados".

El nuevo coordinador de artes y cultura de Unión Portuense, Ignacio Arias, señala que "de nuevo reclamamos una mejor gestión ante una posible cancelación de estos eventos. La falta de recursos y anticipación se ha convertido en algo habitual y, en este caso en particular, no vamos a permitir que el teatro portuense se quede fuera de la oferta cultural de la ciudad”, concluye.