El teatro municipal Pedro Muñoz Seca se queda sin programación por primera vez desde su apertura

Esta primavera no habrá temporada de espectáculos en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María. Así lo ha confirmado a Diario de Cádiz la concejala de Cultura, Lola Campos, que ha achacado a un problema burocrático lo ocurrido.

Por primera vez el espacio escénico portuense se quedará sin programación, dejando a un lado el periodo de confinamiento el pasado 2020, cuando la programación de primavera se quedó reducida a un espectáculo, La geometría del trigo, la semana antes de decretarse el Estado de Alarma, por causa de fuerza mayor.

En esta ocasión la situación es bien distinta porque los motivos que han obligado a suspender la temporada han sido de tipo burocrático. Y es que a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, sí hubo teatro en el Festival de Comedias el pasado verano y en el propio teatro municipal se están desarrollando varios ciclos de cine, el último la cinemateca, siempre con las medidas preventivas necesarias.

En la jornada de este jueves ha habido una reunión 'in extremis' para tratar de salvar al menos parte de la temporada, que entre otras cosas incluía una actuación del portuense Javier Ruibal, que ya había sido anunciada por el propio artista. Ahora esta actuación tendrá que esperar hasta el otoño, cuando se pueda normalizar la situación.

Los técnicos de Cultura han tenido que dar la mala noticia a las compañías que estaban apalabradas, explicando lo ocurrido y teniendo que dar la cara ante una situación muy incómoda, ya que estas empresas planifican sus giras con bastante antelación para poder encadenar actuaciones en todo el país. La intención de Cultura es reprogramar algunos de estos espectáculos, bien para los meses de mayo o junio si es posible, bien para la temporada de otoño o bien para el próximo año 2022.

Lola Campos no ocultaba hoy su decepción con lo ocurrido, ya que como recuerda su área llevaba meses trabajando para sacar adelante esta programación. Según ha explicado la edil de Ciudadanos "ha ocurrido lo que se veía venir, en estos últimos meses han estado saliendo las cosas por los pelos" y en esta ocasión se ha juntado la incidencia del coronavirus en la planta noble del Ayuntamiento, con varios altos funcionarios de baja, lo que ha ralentizado más aún los ya de por sí eternos procedimientos ante el área económica.

La cuestión, además, es que hay muchas situaciones de este tipo en todos los ámbitos, basta recordar el tapón existente también con los pagos a las asociaciones y colectivos con subvenciones pendientes.

El problema ha sido que no se ha dado el visto bueno, por parte de Intervención, a la retención de créditos necesaria para los servicios del teatro, cuando la temporada estaba previsto que comenzara el 6 de marzo. "No se ha podido sacar", lamenta Campos, quien no obstante asegura que seguirá trabajando para reprogramar al menos parte de los espectáculos.

Ya en el fondo del asunto Lola Campos reconoce que algo hay que hacer para cambiar la actual dinámica municipal. "Es muy necesaria una reforma, nosotros hemos venido a solucionar los problemas de los ciudadanos y queremos hacer una política útil", dice la edil en referencia a su partido, reconociendo que "aportar soluciones es ahora mismo es muy difícil con la dinámica del área económica, donde hay un embudo. Es necesario acometer una reforma importante", insiste la edil.