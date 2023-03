Una veintena de clubes participan en el encuentro del PSOE sobre deporte

El PSOE portuense celebró en la tarde del martes un encuentro con representantes del deporte portuense para informar de la nueva convocatoria de ayudas y subvenciones de la Diputación Provincial en materia de deporte, y recoger sus principales propuestas, que serán incorporadas al programa de gobierno de David De la Encina.

El candidato a la Alcaldía y el diputado provincial de Deportes, Jaime Armario, atendieron a los deportistas y representantes de clubes que acudieron al encuentro, celebrado en el Club Náutico, y donde de nuevo se evidenció la deficiente atención que recibe el deporte portuense por parte de Germán Beardo, “demostrándose una vez más que es el gobierno socialista de la Diputación de Cádiz el que se preocupa y atiende al deporte portuense”, ha señalado la concejala Mónica Jiménez.

Los representantes deportivos mostraron su preocupación por no poder afrontar los eventos deportivos y la temporada debido a la falta de ayuda del gobierno de Beardo. Y, como ha señalado Mónica Jiménez “lo que más preocupa en el deporte portuense es la falta de instalaciones deportivas adecuadas y el lamentable estado en el que se encuentran las que hay”. Tanto es así, continúa la concejala que “esto provoca que no se pueda potenciar el deporte portuense en el resto de la provincia, ya que las instalaciones no están acondicionadas para acoger grandes competiciones ni organizar eventos deportivos importantes, ya que no hay medios suficientes para ello. Y nos consta que hay equipos y clubes de la provincia que cuando se les dice dónde tienen que jugar se lo piensan y algunos no llegan a venir”.

"Frente a este abandono por parte de PP y Cs, destaca la apuesta de la Diputación que un año más ha vuelto a aumentar la cuantía de las ayudas, llegando este año a los 560.000 euros, multiplicando por cinco el presupuesto para la promoción del deporte en estos últimos cuatro años", recuerdan los socialistas.

La convocatoria de subvenciones de la Diputación, en régimen de concurrencia competitiva, está dirigida a clubes, asociaciones deportivas federadas y deportistas individuales, todos ellos de carácter no profesional.

Los solicitantes podrán presentar proyectos de actividades deportivas realizadas desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo día 17 de abril.