El PSOE portuense aspira a conseguir 12.000 votos para recuperar la Alcaldía

Conseguir un mínimo de 12.000 votos en las próximas elecciones municipales. Ese es el reto que se ha puesto el PSOE portuense con el fin de recuperar la Alcaldía tras el 28 de mayo, con una candidatura encabezada por David de la Encina que se presentó públicamente ayer en la carpa del hotel Duques de Medinaceli.

Más de 500 personas acudieron a la cita, que contó también con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y otros dirigentes del PSOE en la provincia.

La ministra Ribera fue la primera en intervenir y tras referirse a la “esperpéntica” moción de censura de Vox y destacar algunas de las conquistas sociales del gobierno de Pedro Sánchez, animó a la candidatura de de la Encina “a recuperar El Puerto”, añadiendo que “no dejéis que quien no contribuyó a mejorar la ciudad se ponga las medallas de lo que sí fue el esfuerzo de David hace cuatro años”.

La ministra también avanzó que el próximo viernes se inaugurará el nuevo tramo del Paseo Blas de Lezo, entre Las Redes y Vistahermosa. “Luchad por lo que queréis, identificad a las personas buenas y comprometidas y que el 28 de mayo nadie se quede en su casa. Que el calor humano que hay hoy aquí sea el calor de la victoria”, concluyó.

Por su parte Juan Carlos Ruiz Boix, que venía de participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública, destacó la labor realizada por David de la Encina al frente de los servicios sociales de la Diputación, recordando el esferuzo realizado durante la pandemia para conseguir los medios necesarios para numerosos colectivos.

Juan Carlos Ruiz Boix: “A Beardo le pago bien pero trabaja poquito, aunque cobrar sí cobra”

“El Puerto se merece que David recupere la Alcaldía cuanto antes”, animando a superar los 12.000 votos para que esa aspiración se pueda convertir en realidad. “Beardo te lo está poniendo fácil”, le dijo al candidato, aludiendo a que el alcalde portuense “trabaja poco, y eso que le pago bien”, dijo en alusión a su reiterado abstentismo laboral como portavoz del PP en la Diputación. “le gusta moverse con una cuadrilla a su alrededor, en un vehículo de torero, le pago bien pero el tío no va”, dijo, insistiendo en que “cobrar sí cobra, pero trabaja poco”.

En cuanto a la candidatura de De la Encina, destacó la combinación de juventud y veteranía. “Hacen falta alcaldes que sean cómplices y compañeros, David, es tu turno, tienes el respaldo del partido y el reto de conseguir esos 12.000 votos”, insistió.

Tras la proyección de un vídeo promocional llegó el momento de la intervención del candidato, que estaba arropado por su mujer, su hija pequeña y su madre, además de numerosos compañeros y amigos.

De la Encina se mostró orgulloso por la presencia de la ministra y sus compañeros de partido, “pero sobre todo por la presencia de sindicatos, colectivos y asociaciones. Reivindico la cabeza alta de la política honrada, reivindico la labor de los socialistas”, destacó.

Tras alabar las políticas sociales del gobierno de Pedro Sánchez, en una época tan crítica como la que vivimos tras la pandemia y la guerra en Ucrania, De la Encina recordó la labor del gobierno central en El Puerto, con proyectos como el de la nueva Comisaría o la pasarela Blas de Lezo, cuyo segundo tramo se inaugurará en unos días. “Beardo no ha puesto ni un céntimo, El Puerto ha contado con el Gobierno de España”, recordó, para añadir que algunos de los proyectos anunciados por la Junta se quedaron casi listos en el anterior mandato y ahora no se ven, “como los juzados en el centro, la estación de autobuses que se ha descafeinado convirtiéndose en un apeadero o la falta de planes de empleo”.

En el ámbito local lamentó “la indolencia de estos años, con un Puerto que ha perdido referencias y se ha instalado en la mentira y el engaño, en el maquillaje de la realidad con cuatro cabalgatas. Beardo les ha fallado a los barrios, a los vecinos, a los colectivos y a las asociaciones, por no hablar de las polémicas que ha protagonizado. Yo no prometo nada que no vaya a cumplir”, aseguró.

También dijo que “no es tiempo de experimentos, se necesitan personas con experiencia y un equipo serio y honesto, necesitamos ser el voto útil”, concluyó.