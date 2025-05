Clamorosa falta de personal en el servicio de atención a la dependencia en el Ayuntamiento de El Puerto

El Puerto/Decía Antoine de Saint-Exupéry, en su célebre libro El principito, que “lo esencial es invisible a los ojos”, y eso es lo que parece estar pasando en el servicio de atención a la dependencia del Ayuntamiento de El Puerto, que lo esencial se está quedando atrás en pro de otras políticas más vistosas o de mayor rédito electoral para los responsables municipales.

Desde hace ya muchos meses son constantes las quejas a través de las redes sociales de familias que denuncian que no hay quien les atienda cuando acuden al Ayuntamiento a realizar algunos de los trámites necesarios para solicitar el grado de dependencia para un familiar, o conocer las opciones de ayuda que se recogen en la ley, aunque muchas de estas quejas no se reflejan después en reclamaciones formales y se quedan flotando en el limbo del derecho al pataleo.

Desde finales del año 2023 el personal de dicho servicio se ha visto mermado, llegando a darse el caso de que durante varios meses no ha habido nadie ocupándose de esta tarea, a pesar de la creciente demanda ciudadana.

Según las fuentes consultadas por este periódico, de las dos personas que venían trabajando atendiendo este servicio, mediante una subvención anual que concede al Ayuntamiento la Junta de Andalucía, a finales de 2023 una de ellas causó baja al pasar a otra responsabilidad laboral, con lo que quedó una única trabajadora, que ni siquiera contaba con la jornada completa de trabajo. El 13 de febrero de 2024 se incorporaba una trabajadora social para complementar el servicio, pero por diferentes retrasos burocrátivos no se incorporó a su puesto de trabajo, al 79% de la jornada, hasta el 12 de agosto. No obstante, el 31 de diciembre de 2024 cesaban en sus puestos las dos trabajadoras del servicio, debido al proceso de estabilización de plazas puesto en marcha por el Ayuntamiento, que aún no ha terminado de completarse.

De esta manera, durante los primeros tres meses de 2025 no ha habido nadie atendiendo el inmenso trabajo que se genera en este servicio, que hace de enlace entre el ciudadano y los servicios sociales de la Junta de Andalucía, que son los que finalmente tramitan las ayudas que se solicitan. Hay casos sangrantes, como el de personas que teniendo concedido un grado de dependencia desde principios de año, no se han enterado hasta meses después porque nadie les ha llamado para comunicárselo, o personas que llevan hasta ocho meses esperando para la obtención de una ayuda.

Durante este tiempo incluso algunos usuarios, desesperados por la falta de atención, han preferido acudir directamente a Cádiz o realizar los trámites a través de internet, aunque en muchos casos esto resulta complicado si se carece de cetificado electrónico o no se tiene un cierto domicio del manejo de las herramientas digitales, sobre todo en el caso de las personas más mayores. Desde el mes de marzo el Ayuntamiento ha destinado a una persona procedente de otro servicio a atender las cuestiones relacionadas con la dependencia, pero esta trabajadora se está teniendo que poner al día del enorme atasco que hay en los expedientes.

Las fuentes consultadas por este medio, ante el silencio municipal -ya que el Ayuntamiento no ha atendido la solicitud de información de este periódico- afirman que se trata de “un problema de gestión, ya que se están priorizando otros asuntos en detrimento de concluir, por ejemplo, el proceso de estabilización de las 63 plazas municipales que están pendientes de cubrirse definitivamente, debido a la sobrecarga de trabajo del personal municipal”.

El retraso en la aplicación de este proceso es la causa de la ausencia de una de las trabajadoras que prestaba servicio a la dependencia, que está pendiente de su reincorporación.

Hay que recordar además que el área de servicios comunitarios del Ayuntamiento de El Puerto se encuentra muy mermada, con apenas cuatro trabajadores frente a la decena que tienen otras poblaciones similares como Chiclana.

El Ayuntamiento, entretanto, está realizando un reajuste del organigrama municipal pero está empezando por arriba, y no por la base, reforzando los altos cargos y contratando puestos directivos de libre designación mientras que las bases de la plantilla están cada vez más mermadas, ya que desde la puesta en marcha del Plan de Ajuste, ya superado, se han perdido más de 200 puestos de trabajo en el Ayuntamiento portuense.

El procedimiento para la estabilización del personal municipal debería haber estado completamente terminado el pasado 31 de diciembre, pero aún falta su culminación con la toma de posesión de las plazas. En estos momentos la plantilla del Ayuntamiento de El Puerto ronda los 490 trabajadores, con una enorme sobrecarga de trabajo en algunas áreas, como está ocurriendo en Bienestar Social o en el área económica, con unos funcionarios cada vez más quemados.

A pesar de todo, el esfuerzo de los trabajadores es en muchos casos encomiable, ya que tratan de sacar adelante el trabajo de la mejor manera posible, aunque a veces no pueden hacer más.