La borrasca Leonardo derriba varios árboles en Valdelagrana

El pino que ha levantado el asfalto y ha caído sobre un muro en la calle Murcia.

La borrasca Leonardo que está azotando hoy la provincia ha dejado varias imágenes impactantes en Valdelagrana, donde han caído varios ejemplares de pino de gran porte. Uno de ellos ha sido abatido por el viento en la calle Murcia, cayendo sobre la valla de una vivienda, aunque sin provocar daños personales, y el otro en la calle Olvera, hacia la calle, que ha permanecido cortada hasta que los servicios de emergencia han logrado despejarla.

En el caso del pino de la calle Murcia, las grandes raíces del pino han caído con tal fuerza que han levantado el asfalto de la calle.

Esta ha sido una de las incidencias que ha dejado el temporal en El Puerto, aunque afortunadamente hasta ahora no ha habido que lamentar daños de mayor relevancia.