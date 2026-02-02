El tiempo
Cádiz se prepara para la llegada de más lluvia: un río de humedad intensificará las precipitaciones el miércoles

El Ayuntamiento de El Puerto cierra de forma preventiva las playas, los parques y las instalaciones deportivas al aire libre ante la climatología adversa

La medida se toma tras el aviso amarillo activado por la AEMET

La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo | Precaución por rachas de viento de cerca de 95 kilómetros por hora

Uno de los parques del término municipal.
El Ayuntamiento de El Puerto informa del cierre preventivo de las playas, los parques y las instalaciones deportivas municipales que son al aire libre desde la jornada de este lunes 2 de febrero, como consecuencia de los avisos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ante la previsión de fenómenos costeros adversos, fuertes rachas de viento e intensas precipitaciones que podrían generar situaciones de riesgo para la ciudadanía.

Esta medida se toma tras el aviso amarillo activado por la AEMET y responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo, con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el episodio meteorológico adverso previsto.

Las playas, los parques y las instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerrados hasta la finalización del episodio meteorológico adverso y la realización de las inspecciones técnicas oportunas que permitan garantizar que no existen riesgos antes de proceder a su reapertura.

Se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales y de los servicios de emergencia.

