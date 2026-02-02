El Ayuntamiento de El Puerto cierra de forma preventiva las playas, los parques y las instalaciones deportivas al aire libre ante la climatología adversa

El Ayuntamiento de El Puerto informa del cierre preventivo de las playas, los parques y las instalaciones deportivas municipales que son al aire libre desde la jornada de este lunes 2 de febrero, como consecuencia de los avisos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ante la previsión de fenómenos costeros adversos, fuertes rachas de viento e intensas precipitaciones que podrían generar situaciones de riesgo para la ciudadanía.

Esta medida se toma tras el aviso amarillo activado por la AEMET y responde a un criterio de prevención y anticipación al riesgo, con el objetivo de minimizar posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el episodio meteorológico adverso previsto.

Las playas, los parques y las instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerrados hasta la finalización del episodio meteorológico adverso y la realización de las inspecciones técnicas oportunas que permitan garantizar que no existen riesgos antes de proceder a su reapertura.

Se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones oficiales a través de los canales municipales y de los servicios de emergencia.