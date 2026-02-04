Sin autobuses municipales ni recogida de basuras en El Puerto este miércoles

Los bomberos, durante la actuación en la calle Espelete, tras el derrumbe de un muro.

Ell derrumbe de un muro en la calle Espelete, en el Barrio Alto portuense, ha obligado a desalojar una vivienda, en la que residían dos personas, tras la intervención de los bomberos y la retirada de los escombros, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Es una de las incidencias ocurridas en las últimas horas, tras haberse declarado el Nivel 1 de emergencia en El Puerto, activado de forma preventiva a las seis de la tarde de el martes para garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Entre las novedades más importantes, tras la última reunión del Centro de Cooperación Operativo Municipal (Cecopal), destacan las siguientes: La planta de tratamiento de residuos, ubicada fuera de la ciudad, ha quedado inaccesible debido al corte de la carretera de acceso. Por tanto, anoche se realizó un último turno de recogida de la basura y se solicita la colaboración ciudadana para evitar desbordamientos de basura durante las próximas horas.

Se ha habilitado el Pabellón Angelita Alta, donde Servicios Sociales ha dispuesto este espacio para acoger a personas sin hogar, garantizando su seguridad y bienestar durante el episodio meteorológico. Algunas personas también han sido ya alojadas en hostales. El comedor social del Banco de Alimentos preparará desayunos para llevarles, y Cruz Roja ha proporcionado mantas y productos de higiene. Calor en la Noche y Afanas están prestando también ayuda y colaboración en este dispositivo.

Se ha suspendido además el servicio de autobuses, que no está operativo este miércoles para evitar riesgos a los usuarios. Sí estará operativo un retén del servicio por si fuese necesario trasladar a la población en caso de desalojo.

Desde el Ayuntamiento se solicita a la ciudadanía que no aparque vehículos en las zonas cercanas al río Guadalete, para evitar incidencias por la posible subida del nivel del agua. El alcalde, Germán Beardo, ha explicado que el río Guadalete está alto, pero controlado, y se mantiene vigilancia permanente. Igualmente, ha destacado que se han limpiado e inspeccionado los imbornales, y se continúa reforzando la limpieza de alcantarillas con barredoras. Los accesos a las playas permanecen cerrados y los parques y jardines municipales están cerrados y, por el momento, no presentan incidencias.

Beardo insiste en que "la ciudad cuenta con un dispositivo de emergencia desplegado y operativo, pero la colaboración de todos es clave. Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones oficiales para protegernos y minimizar riesgos".

Suspensión de actividades y cierres preventivos

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos de El Puerto durante la jornada de este miércoles 4 de febrero, como medida preventiva.

Asimismo, se ha aprobado la suspensión de la actividad en todos los centros asistenciales de día, centros de día y centros para personas con discapacidad, con el objetivo de evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de usuarios y personal.

Desde anoche a las 22:00 horas y hasta el jueves inclusive, permanecerán cerradas todas las instalaciones deportivas municipales. También se mantendrán precintados los parques y jardines, cerradas las playas —donde se ha advertido de la prohibición expresa de practicar surf— y el cementerio municipal.

El Ayuntamiento ha acordado además el cierre de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y la implantación del teletrabajo para los trabajadores municipales de edificios públicos.

El alcalde ha informado de la activación de un puesto de mando en la Plaza Isaac Peral y ha señalado que, aunque no está previsto el desalojo de viviendas, todos los servicios están preparados para actuar en caso de que fuera necesario.