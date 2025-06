Adelante El Puerto exige responsabilidades por "la pésima organización" de la Media Maratón

El Puerto/La formación Adelante El Puerto han manifestado “una gran indignación y profunda preocupación por las gravísimas deficiencias en la organización de la I Media Maratón ‘El Puerto-Base Naval’, celebrada este pasado domingo 8 de junio. Para Adelante "lo que debía haber sido una jornada deportiva de referencia para El Puerto se ha convertido, por culpa de una organización negligente, en un evento marcado por el caos, el riesgo para la salud y una imagen lamentable proyectada hacia fuera”.

Adelante expione que "el recorrido, trazado a pleno sol y sin una sola zona de sombra, fue fijado en las peores horas del día en plena ola de calor. A esto se sumó una gravísima falta de puntos de hidratación: los pocos disponibles ofrecían agua a temperatura ambiente o isotónicos escasos e igualmente sin refrigerar. Varios participantes han denunciado desmayos, shocks por deshidratación y ausencia de asistencia sanitaria adecuada, así como una falta de ambulancias para atender a los corredores afectados. Además, la prueba careció de una correcta señalización del recorrido y del kilometraje, lo que generó confusión e incertidumbre entre los propios participantes. El trazado, repleto de cuestas y bajo sol directo, transcurrió en su mayor parte por zonas sin apenas público, dejando una sensación de abandono y desmotivación para corredores y asistentes".

A ello se suma la falta de información previa a la ciudadanía: muchos vecinos y vecinas no fueron informados adecuadamente de los cortes de tráfico, que en algunos casos se notificaron con menos de 24 horas de antelación, generando molestias innecesarias y una organización deficiente a nivel logístico y de movilidad.

“Desde Adelante El Puerto consideramos que los concejales José Ignacio González y Jesús Garay, de Deportes y de Seguridad respectivamente, han puesto en peligro la salud de cientos de participantes con una planificación irresponsable e improvisada, que podría haber tenido consecuencias muy graves, y por ello exigimos la depuración inmediata de responsabilidades, la elaboración de un informe técnico completo y público sobre la atención sanitaria durante la carrera y la no repetición de ningún evento deportivo que no cuente con las garantías mínimas de seguridad y planificación. El Puerto ha dado una imagen pésima, no solo de organización, sino de absoluta despreocupación por la salud y el bienestar de los deportistas. No podemos permitir que se ponga en riesgo a cientos de personas por la falta de previsión y profesionalidad”, afirman.

“La promoción del deporte debe ir de la mano de la responsabilidad, el respeto por quienes participan y una planificación rigurosa. Esta media maratón ha sido todo lo contrario”, concluye la formación andalucista de izquierdas.