Adelante El Puerto denuncia la subida del agua: “Que el cortijo de Beardo no lo paguen los portuenses"

El Puerto/Adelante El Puerto manifiesta su “total indignación ante la aprobación, por parte del Pleno municipal, de una nueva subida de la factura del agua”, lo que traducen como “un nuevo golpe injustificable a los bolsillos de la mayoría social portuense. Una medida que, además de insensible, resulta profundamente incoherente con las promesas que el actual alcalde, Germán Beardo, hizo hace seis años, cuando prometía bajadas generalizadas de impuestos”, denuncian.

Mientras se carga sobre las espaldas de la ciudadanía el encarecimiento de un bien básico como el agua, el equipo de gobierno municipal incrementa sin pudor el gasto político. “La corte que preside y dirige el señor Beardo está superando todos los límites éticos y morales, y tal vez también los legales”, sostienen desde Adelante El Puerto.

Aumentos de sueldos, asesores colocados a dedo, contratos adjudicados a excompañeros de partido, y estructuras paralelas sin control ni austeridad. “Es escandaloso que se pague 100.000 euros anuales a Antonio Caraballo, que actúa como verdadero alcalde en la sombra, y que se adjudiquen contratos a dedo a ex-concejales y afines del PP mientras se obliga a las familias a pagar más por el agua”, afirman desde la formación.

Es por ello que la formación andalucista de izquierdas propone “la reducción del número y sueldo de los asesores, para que ese dinero se destine a amortiguar la subida del agua; la remunicipalización al 100% de Apemsa, para que el agua sea tratada verdaderamente como un recurso básico y un derecho, y no como un elemento del que sacar beneficio privado; y la implementación de medidas sociales que garanticen el derecho al agua, como una política de no corte de suministro a quienes no puedan pagar la factura. El agua es un derecho, no un negocio. No vamos a tolerar que se use como fuente de ingresos para sostener redes clientelares, mientras se empobrece a la mayoría social portuense”, concluyen desde Adelante El Puerto.