Vox pone en duda el mal estado de la Plaza de Toros

Vox El Puerto ha emitido una nota de prensa en la que acusa al alcalde, David de la Encina, y al empresario del coso, Juan Reverte, de "mentir y maquillar lo que está ocurriendo con la Plaza Real de Toros".

Según Vox "el alcalde y el empresario se están riendo de los portuenses y del sector taurino de nuestra ciudad" y se preguntan "por qué el alcalde y la empresa no son capaces de dar una rueda de prensa para que los ciudadanos y el sector taurino puedan preguntar y pedir explicaciones de lo que está pasando, ¿o es que ocultan algo?", señalan.

Desde Vox recuerdan que "hace unos días se denunció la falta de respuesta por parte del alcalde y de la concejala a los numerosos escritos registrados desde distintos actores del sector taurino en los que se ponían de manifiesto los incumplimientos del pliego por parte de la empresa Juan Reverte, solicitando información de la famosa obra. Curiosamente, tras conocerse la noticia la concejala Ana Arias convocó el Consejo municipal de la Plaza de Toros, reunión a la que no acudieron la Peña Museo José Luis Galloso, el Club Taurino El Rabo, la Asamblea Taurina de Cádiz, la Escuela Taurina, la Federación de Peñas Taurinas La Unión ni la Flave" .

Respecto al empresario, y tras sus declaraciones en un portal taurino, "entendemos que se quiera agarrar a argumentos que ni él se cree respecto a los incumplimientos de la temporada pasada. La empresa celebró algunos espectáculos, curiosamente los más interesantes económicamente y con los que según presume tuvo un llenazo. Para esos festejos la Plaza de Toros no tiene problema alguno, pero cuando tiene que organizar los festejos con los que no va a ingresar tanto, entonces se agarra a que la Plaza no se encuentra en buen estado, lo que ponemos en duda después de la rehabilitación que se hizo en 2015 y 2016 con fondos europeos, y las anteriormente realizadas por Serolo S.L", exponen.

Una puya al Partido Popular

Sobre la falta de tiempo para organizar los festejos, "no nos parece que sea un motivo real, ya que antes de dejar a El Puerto sin temporada el escalafón de toreros es muy amplio. Tampoco se justifica que la plaza esté cerrada al turismo, a los profesionales taurinos para entrenar y a la Escuela Taurina, pero nos informan que accede el poderdante del empresario junto a un candidato de la lista a las elecciones municipales del PP para sus entrenamientos", denuncian.

Para la formación "se nota que estamos a 20 días de elecciones y como no, el PP de El Puerto siguiendo los pasos de Vox, se declara defensor de la tauromaquia pero a medio pelo, ya que ataca al alcalde por interés político pero no denuncia los incumplimientos del pliego por parte del empresario durante la temporada 2018. Quizá no se atreven a exigirle ya que uno de los candidatos de su lista electoral es trabajador del empresario y todo queda en casa", lamentan.

Vox El Puerto exige a De la Encina que haga cumplir el Pliego "y que aplique las sanciones derivadas de los incumplimientos, y que si el empresario se mantiene en su actitud de no celebrar los festejos a los que está obligado, se aplique la resolución del contrato, para de una vez salir del círculo vicioso en el que uno y otro nos han metido. Sabemos que el PSOE es un partido antitaurino encubierto, pero pedimos respeto para los taurinos de nuestra ciudad y para la Plaza Real de Toros", insisten.

Desde Vox El Puerto hacen un llamamiento "para estar unidos en la causa tanto al sector taurino como a las formaciones políticas para dar solución al problema".