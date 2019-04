La Plaza de Toros de El Puerto necesita obras de consolidación que obligan a cerrarla

La Plaza de Toros deberá permanecer cerrada a cal y canto mientras se realizan obras de emergencia para consolidar varias zonas en las que se ha detectado la aparición de grietas. Según la concejala de Plaza de Toros, Ana María Arias, se iniciarán obras de consolidación para poder garantizar la seguridad del edificio y la celebración de la temporada taurina, aunque lo prioritario será la conservación del edificio y la seguridad de las personas que lo visiten una vez realizadas las obras.

La Plaza de Toros sufre “daños arquitectónicos graves que obligan a ejecutar obras de emergencia”, presupuestadas, según una primera estimación, en unos 100.000 euros, que deberán salir del Fondo de Contingencia al ser obras urgentes.

No obstante, el edificio deberá ser objeto de un diagnóstico técnico más amplio para evaluar el estado en que se encuentra realmente, después de que en 2018 se detectara un incremento preocupante de las fisuras que existían en dos de los pilares de ladrillo de las taquillas, que han ido aumentado de tamaño, y la aparición de nuevas grietas en la zona de las cuadras de caballos, que han aparecido recientemente. Los estudios técnicos del Servicio Municipal de Arquitectura del área de Urbanismo detectaron en estos meses que las fisuras han ido en aumento.

Por este motivo, por seguridad, se decidió cerrar la Plaza de Toros hace unos meses y hacer un exhaustivo seguimiento para obtener un diagnóstico de la situación del edificio. Según la concejala, con el paso de los meses y la evolución del estudio técnico, “lo que parecían en un principio deficiencias menores que requerían de una obra sencilla y no urgente, ha devenido en graves problemas estructurales que requieren de una intervención de emergencia”. De esta forma, una vez que se inicie la obra, que según el diagnóstico arquitectónico a día de hoy tendrán una duración de un mes y medio (además del tiempo de la adjudicación), habrá que realizar catas en la cimentación y un estudio de forjados y materiales, para hacer un diagnóstico completo y conocer el origen de las grietas que han aparecido, por lo que no se puede descartar que no haya que realizar otro tipo de intervención además de estas obras de emergencia para garantizar la estabilidad de la estructura del edificio y la seguridad de sus usuarios. La concejala ha manifestado que la situación del edificio no se ha comunicado hasta ahora debido a que quería tener datos más fiables.

Hoy martes se informó de la situación al Consejo Municipal de la Plaza de Toros, al que se le comunicó que las obras comenzarán en las próximas semanas. “Entendemos la inquietud de la ciudadanía y el sector taurino, pero hemos preferido esperar a informar y dar datos precisos cuando estuviesen disponibles. Por eso es ahora cuando hemos creído conveniente informar a la ciudadanía, al sector taurino y grupos políticos que forman parte del Consejo de la Plaza de Toros. Esta delicada situación requiere que todos nos centremos en salvar la estructura de la Plaza de Toros, nuestro principal monumento, de la mejor forma y lo más rápido posible para poder volver a abrirla y celebrar eventos con todas las garantías de seguridad”, concluye la concejala.