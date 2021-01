Vox denuncia el elevado periodo medio de pago a proveedores

La concejala de Vox Leocadia Benavente denuncia que “la falta de diligencia del equipo de gobierno de Germán Beardo está perjudicando gravemente a los pequeños empresarios y autónomos de nuestra ciudad, que ven cómo tienen esperar una media de 143 días para cobrar sus facturas”.

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, desde la presentación de la factura en el Ayuntamiento hasta el pago de la misma, transcurre una media de 143 días, frente a los 30 días que exige la ley.

Para la edil de Vox “esta circunstancia provoca que sean muchas las empresas y autónomos que decidan no trabajar con el consistorio debido a esta espera de cinco meses, y que quien si lo hace pueda llegar a solicitar precios mayores que los de mercado que amortigüen este riesgo. “Continuamente vemos reconocimientos de crédito de 2018 y 2019 de facturas que no fueron pagadas, y que aunque el equipo de gobierno que más tiempo dedica al marketing y menos al trabajo diario quiera vender como un éxito, no es más que el fracaso que supone esperar incluso años para cobrar una factura”.

Benavente explica que “la llegada de Beardo a la Alcaldía ha sido funesta para el pago, ya que mientras que en noviembre de 2018 el ayuntamiento consiguió un periodo medio de 86 días, en la actualidad casi se duplica llegando a los 143 días. El cambio al frente de la Concejalía de Hacienda no está mejorando la situación, ya que los datos empeoran desde la llegada de Blanca Merino, pues si en noviembre de 2019 con Bello al frente el periodo medio era de 126 días, ahora se alcanza la escandalosa cifra de 143.”

Vox lamenta esta situación y exige medidas, ya que “si este equipo de gobierno considera como dicen que el Ayuntamiento es el motor de la economía portuense, los datos demuestran que están gripando ese motor, alargando la espera de los proveedores”.