Vox critica que no haya todavía contrato de mantenimiento urbano

Vox El Puerto llevó al Pleno Ordinario de este miércoles una moción para que el equipo de gobierno presente el pliego de mantenimiento urbano, “ya que tras dieciséis meses no se conoce nada de este contrato”. Según la formación, en esta cómo en otras cuestiones, “están llegando tarde, son numerosas las quejas vecinales por el estado de las calles”.

En su momento se anunció que el contrato de mantenimiento contaría con un presupuesto de 1.400.000 euros ya que las necesidades de la ciudad son muchas, “y que además se mantendría la dotación de 700.000 euros para la realización de las calas necesarias, financiadas a través de la correspondiente tasa municipal”. Pero, “transcurrido un tercio del mandato, no hay contrato de mantenimiento urbano, habiéndose aprobado solo un contrato menor de 45.000 euros, insuficiente para los muchos desperfectos de las calle. Si bien el concejal de Mantenimiento Urbano asegura que ha redactado un pliego para contratar externamente el mantenimiento de las vías públicas, nada se ha querido decir sobre el mismo”, señala la concejala de Vox, Leocadia Benavente, que califica de “esperpéntico lo vivido en el pleno, ya que Curro Martínez se negó a dar datos sobre ese posible pliego, del que dijo que era secreto”.

Para Benavente, “es absurdo que no se quiera contestar cuál va a ser la cuantía del contrato que están preparando. Esta ocultación puede responder a que el contrato no vaya a cumplir las expectativas del concejal de Cs, que siempre consideró innegociable la cuantía de 1.400.000 euros, y un pilar del pacto de gobierno con el PP”. Benavente ve difícil que el contrato pueda ascender a los 2.100.000 euros anuales, “ya que dicha cuantía no tiene cabida en el presupuesto que aún rige la ciudad, el de 2018”.

La falta de contrato de mantenimiento urbano y de otros como el de semáforos o el de grúa,“muestra la incapacidad de este equipo de gobierno de atender a las necesidades básicas de la ciudad”.