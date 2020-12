Uprocanes relanza su campaña para promover la adopción responsable de mascotas

Un año más por estas fechas desde Uprocanes lanzan una campaña navideña para prevenir que los animales se regalen como si se tratara de un juguete más. Con el lema 'No soy un regalo, un animal es para toda la vida no solo para Navidad', insisten en que la decisión de compartir la vida con un animal no es algo que deba hacerse a la ligera, sino de forma consciente, reflexionada e informada. "Los animales son seres sintientes y no un muñeco del que deshacernos cuando nos estorbe o cause problemas como un juguete viejo", recuerdan.

En Uprocanes apuestan por la adopción responsable. En 2019 fueron recogidos en España por las protectoras, según el Estudio Affinity, 306.000 perros y gatos. "Esta cifra no refleja realmente el número de abandonos que se producen en nuestro país, ya que muchos animales mueren en cunetas atropellados o en perreras, o bien son recogidos por particulares, así que podemos afirmar que fueron bastantes más de esta cifra. Muchos de los animales que llegan a las protectoras viven allí toda su vida sin encontrar un hogar. Por ello animamos a todo el que quiera convivir con un perro o gato a que adopte", insisten.

También señalan que "ser propietario de un perro o un gato supone grandes responsabilidades y un gasto económico importante, lo que conlleva que sea una decisión que debe pensarse mucho a nivel individual".

En estas fechas navideñas que se avecinan son cada vez más las protectoras que no dan a sus perros y gatos en adopción para impedir que tras ser usados como juguetes en las vacaciones luego sean abandonados cuando se reanudan las clases o más adelante, cuando los dueños empiezan a comprender las obligaciones que suponen los animales.

"Es cada vez más frecuente la vergonzosa escena a la que asistimos en enero al encontrar cachorros en contenedores de basura. A veces son abandonados con su camita y todo, el niño se cansó ya de jugar con él y se tira como si de una cosa se tratara", lamentan.