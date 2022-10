Piden a Beardo que pague de su bolsillo los costes que puedan llegar por no hacer el parking de Pozos Dulces

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, eleva al pleno de este miércoles una solicitud para que el alcalde, German Beardo, firme una declaración voluntaria donde asuma bajo su patrimonio los costes futuros derivados de la no finalización del parking subterráneo de Pozos Dulces.

La propuesta viene motivada por la insistencia del propio Beardo en declarar que la no finalización del parking subterráneo "no va a costar un céntimo a los portuenses".

El portavoz de Unión Portuense recuerda que "desde que el gobierno decidió unilateralmente enterrar el proyecto del parking subterráneo de Pozos Dulces, el alcalde German Beardo, ha afirmado en multitud de ocasiones, tanto en prensa como en redes sociales, que el proyecto básico de 'Restitución lógica de la realidad física alterada' no iba a costar ni un céntimo a los portuenses, pese a que la ejecución del mismo frena la finalización del proyecto del parking subterráneo de Pozos Dulces. Con ello, se da por hecho que el préstamo firmado (contrato de crédito participativo) de más de 10 millones de euros para la ejecución de los parkings subterráneos no habrá que devolverlo o será devuelto íntegramente por la parte privada, GED Capital. Ante tanta seguridad mostrada en redes sociales por el alcalde, le solicitamos una declaración voluntaria donde asuma bajo su propio patrimonio los costes futuros derivados de la no finalización y explotación del parking subterráneo de Pozos Dulces".

También instan al primer edil "no solo a que acepte esta propuesta de pleno, sino que en los próximos tres meses firme y haga pública una declaración jurada eximiendo a Impulsa El Puerto y al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de las posibles repercusiones económicas y que las asuma, en caso de producirse, el propio Germán Beardo, o si es de su voluntad en conjunto con los miembros de su gobierno que lo deseen".

Javier Botella se pregunta si asumirá Beardo los costes de no finalizar el parking subterráneo de Pozos Dulces. "De no aceptar dicha encomienda, quedaría una vez más en evidencia y demostraría que cuando dice a los portuenses que su gestión y fracaso en Pozos Dulces ha salido a coste cero, es simplemente una nueva mentira más. Miente a sabiendas porque sabe que esas más que posibles sanciones económicas contra el Ayuntamiento llegaría en un futuro donde la polémica y el malestar actual se hayan diluido, hipotecando el PP una vez más a futuras administraciones”.