"Trabajaremos para que el acceso de El Puerto al Estatuto de Gran Población sea en beneficio de toda la ciudadanía"

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Luis Bueno, ha expresado su opinión respecto a la declaración de la ciudad portuense como Municipio de Gran Población o Gran Ciudad.

El también portavoz del Grupo Mixto ha manifestado que "se trata de un paso que va a cambiar muchas de las estructuras municipales, que va a crear otras nuevas, y que desde Izquierda Unida pensamos que puede ayudar a hacer de nuestro Ayuntamiento, una administración que se adapte mejor a la realidad de la ciudad, que haga más partícipe la ciudadanía e incluso permita su participación en aquellas cuestiones importantes, o que permita mejorar los servicios públicos y prestar una mejor atención a los ciudadanos y ciudadanos", subrayó.

No obstante, el concejal ha matizado: "Pero no somos ingenuos. Sabemos que el Partido Popular va a tener la tentación de usar este nuevo régimen en su beneficio y en el de sus colegas, para seguir haciendo del Ayuntamiento su chiringuito. No lo vamos a permitir. Trabajaremos desde ya para que todas las nuevas estructuras, reglamentos y cambios que va a traer el acceso de El Puerto al estatuto de Gran Población supongan una mejoría para los ciudadanos y las ciudadanas".

Cabe recordar que IU, al igual que la práctica totalidad de los grupos políticos de El Puerto, votó en el pleno extraordinario celebrado el 19 de diciembre de 2023 a favor de solicitar a la Junta de Andalucía la concesión a la localidad portuense del Estatuto de Gran Ciudad. Ya en aquel pleno, IU expuso que el acceso a este nuevo régimen le producía “sensaciones encontradas, ante las certezas de que Germán Beardo y el PP vayan a usarlo no tanto para mejorar la administración, sino para seguir haciendo del Ayuntamiento su propiedad privada, tal y como hemos visto en muchas ocasiones".

También en aquella ocasión, durante el debate, José Luis Bueno pidió al alcalde portuense "que tenga altura de miras y use esta oportunidad para consensuar un modelo administrativo y organizativo municipal con la participación de todos y que represente a toda la ciudadanía”.

El pleno extraordinario de diciembre aprobó entonces la iniciativa materializada este miércoles en el Parlamento de Andalucía, con los votos a favor de todos los grupos políticos municipales de la oposición (PSOE, Unión Portuense e IU), salvo el Grupo Vox, que s abstuvo, ya que entendía que "aunque la herramienta es buena, la forma en que se está conduciendo el PP con la mayoría absoluta se traducirá en un uso partidista del nuevo estatuto".