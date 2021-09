Todo es mentira

Hace seis meses que la presidenta de Impulsa El Puerto, Marina Peris, manifestó que la empresa estaba trabajando con el Área Económica para liquidar la deuda con los ex-trabajadores y nada de nada. Lo peor de todo es que sabemos que no han iniciado nada con el Área Económica por las palabras que un cargo importante de Impusa, me ha dicho personalmente. También por una ex compañera del Área Económica que igualmente me ha dicho que no hay ningún expediente abierto para pagar a los ex-trabajadores de Impulsa.Ya en la última Junta General de Impulsa celebrada el 14 de julio pasado, el propio Miguel Angel Zarzuela, gerente de Impulsa El Puerto, textualmente dijo que "había que dar una solución definitiva a los ex-trabajadores de Impulsa" y recibió la callada por respuesta de su presidente German Beardo, a quién se dirigía el gerente de la sociedad municipal y que ipso facto, pasó al punto siguiente.De verdad que no entendemos nada, cuando es algo que ha fallado un juez y le está costando a los portuenses un 10% de intereses de demora por cada día que pasa. Realmente nos sentimos engañados una y otra vez y sorprendidos por la impunidad con la que Germán Beardo y Marina Peris mienten.