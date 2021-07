Tachan de "chapucero" el contrato de salvamento en las playas de El Puerto

La Sección Sindical de CNT en el servicio de Salvamento, Socorrismo y Vigilancia de playas en El Puerto de Santa María denuncia públicamente "la mala gestión del Ayuntamiento respecto al contrato de playas y las numerosas irregularidades que se están cometiendo".

Según este sindicato "la mala gestión del equipo de gobierno se traduce en que hasta el 26 de junio no ha habido un servicio mínimo de salvamento en las playas, a pesar de llevar más de un mes con las playas llenas. El servicio que se está prestando es mínimo (seis socorristas para todas las playas de El Puerto y ninguna embarcación ni vehículo) y a día 8 de julio aún no se sabe cuándo los ciudadanos podrán disfrutar de un servicio completo que cubra las necesidades de salvamento en el municipio. Con estos pocos medios no sólo se perjudica a los trabajadores, sino que se expone a los usuarios de las playas a una situación de peligro y desprotección. Esperemos que no tengamos que lamentar ningún accidente", señalan.

Para la CNT "lo sorprendente es que esta situación ya se repite desde el año pasado, cuando el equipo de Germán Beardo alegó que por el Covid no se pudo tener la licitación a tiempo. Desde entonces hasta hoy han tenido un año, y llegamos a julio y todavía no hay una empresa que se haga cargo de la licitación. Esta situación no puede llamarse sino chapuza política", insisten.

Ante esta "chapuza", la solución dada por el equipo de gobierno ha sido hacer un contrato menor (de menos de 15.000 euros ) "con la empresa que presumiblemente va a ganar el concurso que se encuentra aún sin ejecutarse: Innovia Coptalia. Dada la limitación presupuestaria, sólo están trabajando unos pocos trabajadores del servicio, por lo que se está jugando con la salud de los usuarios de playas. Además, las dos embarcaciones que ha adquirido la empresa contratada no cumplen las condiciones del contrato, que exige una embarcación de máximo un año de antigüedad, y, entre otras deficiencias, las que han adquirido son de 2012)", denuncian.

Para el sindicato "las irregularidades no se quedan aquí. Innova Coptalia ha incorporado a trabajar a personas que no pertenecen a la lista de personal adscrito al servicio que debe ser subrogado. Presuntamente estas personas enchufadas tienen vínculos con Beardo y la cúpula del PP. Por si fuera poco, la empresa no está respetando las condiciones laborales de jornada y de salario que corresponden al servicio como resultado de la negociación colectiva. Según las nóminas del mes de junio a los pocos trabajadores que hay se les ha pagado alrededor de 4 euros la hora de trabajo, menos de la mitad de lo que marca el convenio", señalan.

Por este motivo, la Sección Sindical de CNT ha presentado ya una denuncia ante la Inspección de Trabajo. "No es tan difícil sacar las licitaciones a tiempo, aunque para eso los políticos deben hacerse menos fotos y trabajar más por la ciudad. No es tan difícil respetar la ley y contratar al personal que se está obligado a subrogar, aunque para eso hay que renunciar a crear redes políticas clientelares. No es tan difícil respetar las leyes laborales y convenios, aunque eso implique ganar un poco menos de dinero. Mientras las cosas no se hagan por derecho, la Sección Sindical de CNT se verá obligada a tomar medidas", concluyen.

El actual contrato provisional, por otra parte, no puede extenderse más allá de este viernes, 9 de julio, sin que de momento haya novedades sobre la firma de un nuevo contrato.