La plataforma Revive El Puerto, decepcionada con el equipo de gobierno de Beardo

Los comerciantes agrupados en la plataforma Revive El Puerto, "hartos de la situación de abandono que sufre El Puerto y el continuado declive del centro histórico y el desastre absoluto de Pozos Dulces", decidieron organizar una manifestación el pasado mes de febrero para mostrar su descontento. Para evitarlo, el equipo de gobierno portuense de PP y Cs se reunió directamente con miembros de Revive y puso sobre la mesa fechas y acciones para calmar la situación.

“Revive El Puerto siempre ha sido una plataforma que tiene como objetivo proteger y recuperar el comercio de nuestra ciudad y revivir su centro histórico, por lo que siempre hemos estado dispuestos a dar oportunidades a este Ayuntamiento para que demuestre que lo que dice es real, no vamos contra ellos ni contra ningún otro partido, lo que nos interesa es El Puerto y asegurarnos de que quien esté en el Ayuntamiento trabaje por la ciudad y su gente”, señala Natalia Murillo, portavoz de Revive El Puerto.

Murillo recuerda que “su promesa fue que mayo sería el mes definitivo, pero estando ya a mitad de junio todo sigue igual y no hay avances palpables ni con Pozos Dulces, que sigue en las mismas vergonzosas condiciones, ni con el centro urbano, que sigue en el abismo viendo como cierran comercios históricos uno tras otro".

Los comerciantes añaden que “desde Revive El Puerto nos sumamos a las reivindicaciones que han hecho hace escasos días nuestros compañeros de la hostelería, que sienten vergüenza por la situación. Hay que decir que ya basta, las palabras se las lleva el viento, y este levante se las ha terminado llevando del todo. Estamos cansados de excusas y de mentiras, necesitamos acciones y decir, hasta aquí”, afirma Natalia Murillo.

No obstante, desde Revive quieren dejar claro que "limpiar Pozos Dulces no es suficiente. Necesitamos un plan estratégico y de emergencia para recuperar el centro, queremos soluciones de verdad, no palabrería”, sentencia el equipo de trabajo de la plataforma de empresarios.