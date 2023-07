Este viernes se inaugura la exposición ‘Recuerdos, sueños y metáforas’, de Javier Monge, en el centro cultural Alfonso X El Sabio

Este viernes 14 de julio, a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar en el centro cultural Alfonso X El Sabio (C/ Larga, 89) la inauguración de la exposición Recuerdos, Sueños y Metáforas, del artista Javier Monge.

Javier Monge es vecino de El Puerto de Santa María y muy conocido entre sus vecinos por exhibir sus obras en el patio de su casa. Javier lleva dedicándose a la pintura aproximadamente desde la década de los 80’ y ha explorado, desde entonces, diferentes estilos como el realismo, el impresionismo o la abstracción, pero siempre se ha sentido más cómodo con la experimentación artística no ligada a ningún movimiento o academia.

La técnica empleada por el artista es más bien mixta, consistiendo en soportes a base de lienzos, cartones reforzados con foam, usando colores a base de agua, acrílicos y óleos. Los artistas favoritos de Javier son Van Gogh, Kandinsky, Pollock, Picasso, Velázquez o Basquiat, entre otros. En esta primera exposición en solitario, exhibirá una selección de obras, la gran mayoría confeccionadas a finales de los años noventa y otras de inicio del presente siglo.

“Hemos seleccionado una serie de cuadros que perseguían una misma línea abstracta y colorista, llena de inspiración y creatividad. El título de la exposición Recuerdos, Sueños y Metáforas me llevan a los tiempos en que mis padres me animaban a pintar y exponer en el patio, cosa que hice desde entonces - prácticamente la casa es un museo donde me he apropiado de casi todas las paredes, solo me faltan los techos”, señala el pintor.

La exposición se compone de una treintena de cuadros y dos esculturas, titulada Arquitectura Cisterciense, de amplísimo formato y en los que emplea una paleta de colores que abarca todo el espectro. Obras con un estilo que recuerda a artistas como André Lanskoy o, más actual, Frédérique Manley.

Recuerdos, Sueños y Metáforas se podrá visitar en la sala de exposiciones del centro cultural Alfonso X (C/ Larga, 89), hasta el 29 de julio en horario de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:00 a 13:30 horas, con entrada libre.