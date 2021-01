El Ayuntamiento de El Puerto recepciona los accesos al nuevo centro de salud Ángel Salvatierra

La urbanización de las calles de acceso al nuevo centro de salud Ángel Salvatierra, construido junto a la avenida de Valencia, en terrenos de La Florida, ya ha finalizado. Así lo ha indicado el concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Curro Martínez, que ha confirmado que las obras ya han sido recepcionadas por el Ayuntamiento.

Con esta intervención se puede dar prácticamente por concluida la urbanización exterior de este nuevo equipamiento sanitario, un edificio cuya construcción se realizó en un tiempo récord, aunque el proceso para urbanizar su entorno se ha prolongado más de lo que en principio se esperaba, por motivos administrativos.

No obstante, según ha indicado el representante del Consejo Territorial de la Bahía de Cádiz, Enrique Valle, queda todavía por resolver mediante su asfaltado o la instalación de otro tipo de firme, un tramo que está situado justo en la fachada principal del nuevo edificio sanitario, donde no se llegado a construir una vía de entrada y por lo tanto no está finalizado.

Con la recepción de la obra de las tres calles queda ya recepcionado todo el edificio y sus accesos por parte de las administraciones autonómica y municipal.

La obra de urbanización de los accesos ha sido realizada por la empresa Firmes y Carreteras, que ha procedido además a la instalación de la señalización, tanto horizontal como vertical, así como el alumbrado y el acerado.

Las nuevas calles que han sido recepcionados por el Ayuntamiento y circundan el edificio, excepto en el tramo de la fachada principal, dan acceso a la parte posterior del nuevo centro, donde estarán situadas las urgencias y la entrada para ambulancias.

El concejal Curro Martínez ha manifestado que “es un gran logro conseguir que se finalicen la rotonda y las tres calles para poder dar acceso y poder abrir este equipamiento tan demandado en El Puerto, y más aún en la situación de pandemia actual”.

Con el edificio finalizado, queda todavía por completar la dotación del nuevo centro sanitario, muy demandado por los vecinos de la Zona Norte y en general por toda la ciudadanía portuense. Para proceder a dotar al nuevo centro de salud del equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento existe ya una partida en los presupuestos de la Junta de Andalucía para este año 2021.

No obstante, el representante del Consejo Territorial ha instado a la administración autonómica para que se dote lo antes posible de todo lo necesario para su puesta en funcionamiento, ya que según afirma “nos preocupa que hasta la fecha no tengamos noticia de la puesta en marcha del procedimiento para la licitación”.