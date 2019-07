El año pasado fue el gran descubrimiento del verano. Las 9.000 personas que se acercaron hasta Puerto Sherry para disfrutar de la primera edición del ‘Puro Latino Fest’ comprobaron que El Puerto había encontrado un punto fuerte que explotar en verano: un festival de reggaeton con las principales figuras del momento.

Los que tuvieron la suerte de estar allí -sin cobertura en el móvil porque la red era insuficiente para todos- se sorprendieron al ver que no era otro concierto tonto de verano; y hoy, casi un año después, continúan en su asombro por la magnitud que ha alcanzado. En concreto, según asegura la organización, se han vendido más de 30.000 entradas para todo el fin de semana.

Si se tira de archivo, pocos eventos musicales de El Puerto han tenido tal envergadura. Quizás tan sólo se le pueda comparar al concierto que la estrella del rock Iggy Pop dio hace dos años en el festival Motor Circus durante el Gran Premio de Motociclismo. Pero eso son palabras mayores. Hay que tener en cuenta -y siempre sin ofender a nadie- que del rock al reggaeton hay un gran trecho. Entonces, ¿de dónde viene el éxito este evento?

Una de las principales cuestiones es que el ‘Puro Latino Fest’ ha sido el primer festival que se ha centrado en este tipo de música que a mueve a una gran cantidad de público de todas las edades. Es cierto que a raíz de su primer y único éxito le han salido algunas copias, pero nada que ver con el cartel de grandes figuras de este estilo musical que han pisado su escenario. A esto, se le suma también la facilidad de que este festival permite la entrada de menores siempre que vayan acompañados de un adulto o tutor.

Otro de los motivos que han provocado el gran éxito de este evento es su buena organización. En concreto, el año pasado, las tres zonas en las que se dividía el recinto fueron perfectamente acotadas y ordenadas, con sus correspondientes accesos. En ningún momento hubo masificación alguna y la entrada al recinto se realizó con total tranquilidad. En esta ocasión, parece que la cosa va por el mismo camino ya que la organización -que llevan montado desde el lunes- ha vuelto a optar por el mismo sistema: tres zonas perfectamente diferenciadas en función del precio de la entrada (general, oro, platino y VIP), con su correspondiente acceso (que se situarán a lo largo de la avenida del Menesteo). Asimismo, la seguridad se refuerza con la decena de salidas de emergencia que se han previsto.

La tercera y penúltima razón de peso viene protagonizada por las grandes figuras del cartel: Anuel AA, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Juan Magan, Don Patricio, Henry Méndez, Justin Quiles. Puede que así de primeras y por el nombre no suene ninguno, pero sin duda alguna sus canciones están siendo de las más escuchadas este verano.

Y por último, y no por ello menos importante, el cuarto motivo: el regreso de Don Omar tras su retirada de los escenarios. Él fue el que inició todo esto, y el que dejó para la historia temas como La Gasolina o Pobre Diabla. Seguro que no hay fiesta en la que no hayan sonado. Sólo por eso, y por el simple hecho de recordar, este festival merece la pena.