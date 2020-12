Vox El Puerto afirma que la Policía Local no patrulla por falta de combustible en sus vehículos

El grupo Vox ha manifestado que los policías locales no pueden patrullar por carecer de suministro de combustible para ello. "Los policías sólo están autorizados a atender a los requerimientos que revistan de mayor gravedad ya que no pueden realizar repostaje de los vehículos", afirma la concejala Leocadia Benavente. Esto ocurre desde el día 30 de noviembre, en el que terminó el contrato de suministro, los vehículos no pueden acceder al combustible, "por lo que sólo cuentan con el diésel que se encuentra en los depósitos".

Leocadia Benavente, concejala de Vox, expresa su "perplejidad por este nuevo capítulo en la larga lista de desdichas acontecidas en la Concejalía de Policía Local desde que Germán Beardo es alcalde". Para Benavente, “el equipo de Gobierno de Germán Beardo sigue empeñado en demostrar que su incompetencia no tiene límites. Cuando parecía que habíamos visto todo lo que se podía ver, con un verano sin coches de policía por haber sido éstos retirados por impago a la empresa de Leasing, o sin grúa municipal por no haber licitado un nuevo contrato, quedando los trabajadores despedidos por la falta de pago de las facturas de la empresa que prestaba el servicio en precario, ahora asistimos a la última muestra de la dejadez de Beardo con esta ciudad: los vehículos policiales no pueden repostar”.

En esta tesitura, "los policías tienen orden de no patrullar, y cuando atiendan a los requerimientos, volver a la jefatura". Ante esta situación, "algunos policías están solicitando los días de asuntos propios aún no disfrutados ya que ven absurdo acudir al puesto de trabajo y no poder realizarlo".

Para Benavente "este es un nuevo obstáculo para el desarrollo del trabajo policial, y si no fuera porque se debe a la manifiesta incompetencia de la concejal delegada Marina Peris a, quien Beardo se resiste a destituir, a pesar de tener sobradas razones para ello, parecería que se está haciendo mobbing a la plantilla de la Policía Local".

Recientemente, Vox denunció que se producían botellones en los que los jóvenes se saltaban las distancias de seguridad y el horario de confinamiento, y que ante las llamadas de los vecinos, "desde la jefatura se informaba de que carecían de efectivos para atender las denuncias".

Benavente exige que el alcalde "tome ya la decisión acertada y haga el cambio que debió hacer en la remodelación del gobierno del mes de septiembre, retirar las competencias a Marina Peris y nombrar un nuevo delegado que se tome en serio la seguridad de nuestro municipio".