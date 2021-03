El Puerto Global está técnicamente en quiebra, según sus trabajadores

Los representantes legales de los trabajadores de la empresa El Puerto Global exigen al equipo de Gobierno que solucione los problemas económicos que sufre esta sociedad municipal.

Tal y como ya vaticinaron hace casi dos años "la situación de la empresa se ha vuelto totalmente insostenible y está técnicamente en quiebra económica. El Puerto Global ha sido siempre una empresa rentable, nunca deficitaria, y hoy está en números rojos y ha superado su capacidad de endeudamiento", afirman.

Según explican los trabajadores en un comunicado "hasta este mes la empresa ha podido cumplir con sus obligaciones hacia los trabajadores debido a continuos créditos bancarios que la gerencia ha ido solicitando a distintas entidades bancarias, que han dejado a la empresa con una inmensa deuda que debe afrontar, todo ello por hacer frente a gastos no contemplados en el presupuesto de la empresa, siempre con fondos procedentes de créditos bancarios".

A día de hoy se deben cuotas a la Seguridad Social, hay proveedores que sufren más de un año de atraso en el cobro de sus facturas y los trabajadores sufren constantes retrasos en el cobro de las nóminas (este mes aún no han cobrado), "e incluso algunos compañeros están abandonando la empresa en busca de otros trabajos más fiables", señalan.

Los representantes de la plantilla aseguran la empresa "es de vital importancia para el funcionamiento del Ayuntamiento al completo, ya que sus servicios están presentes en todas las áreas municipales. El Ayuntamiento necesita a la empresa El Puerto Global, pero la empresa El Puerto Global está siendo maltratada y el equipo de Gobierno lo está permitiendo", denuncian.

Para concluir, señalan que "no podemos poner en riesgo el funcionamiento de todo el Ayuntamiento y los servicios que ofrece a la ciudadanía. No podemos permitir que las más de 40 familias que dependen del sueldo de El Puerto Global, que cada día dan lo máximo de sí, incluso en estos tiempos tan difíciles, no cobren sus nóminas. Es incomprensible como algo que se veía venir desde hace dos años está ocurriendo, y nadie le pone freno", lamentan.

Al alcalde, Germán Beardo, le dicen que "las consecuencias de sus decisiones nos han puesto en esta situación. Son suyos la responsabilidad y el poder de sacarnos de ella. Ya es hora de que lo solucione, por el bien de todos", concluyen.