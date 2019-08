El Consejo de El Puerto Global aborda la readmisión del antiguo gerente Rafael Serrano

No obstante, no todo serán votos a favor de su readmisión, ya que PSOE e IU han rechazado su reincorporación a la empresa municipal . Este martes han registrado en El Puerto Global un documento firmado por el coordinador local de IU y consejero de Adelante El Puerto, Antonio Fernández , y los consejeros de la oposición , María Eugenia Lara y Javier Buendía , contrarios a la readmisión del antiguo gerente, solicitando la asistencia y comparecencia en el Consejo de Administración de Fernando Valencia, abogado que interpuso el recurso ante el Tribunal Supremo, y de la interventora municipal . El objetivo es que ambas personas “puedan responder y resolver las dudas que los consejeros puedan tener”.

En relación al recurso presentado por El Puerto Global ante el Tribunal Supremo tampoco parece que pueda darle un giro a la sentencia del TSJA, ya que según el interesado “existe una providencia de junio del Supremo advirtiendo de la inadmisión del recurso de casación de la empresa”. A nivel de tribunales, por lo tanto, el viento parece soplar a favor de Rafael Serrano, que no milita en ningún partid o y antes de El Puerto Global trabajó para Diputación y Verinsur.

Según afirma el propio Serrano la no renovación “fue una decisión política motivada por un expediente en el que se perdieron 6 millones de euros porque Izquierda Unida argumentó que el Banco Central Europeo especulaba con las pensiones”. La ayuda era para la modernización de alumbrado público , “el Pleno me lo encomendó y hubo un choque entre Antonio Fernández y yo, se deterioraron las relaciones y usó como excusa la fecha de terminación de mi contrato”, siendo en aquellas fechas presidente de la empresa el propio Fernández.

El Consejo de Administración de El Puerto Global aborda este miércoles la readmisión de su antiguo gerente Rafael Serrano Rodríguez. Lo hará durante una sesión extraordinaria que se celebrará a las 10:30 horas en la sede de la empresa municipal. La empresa carece de gerente desde febrero de 2016 , fecha en la que a Rafael Serrano no se le renovó el contrato del puesto directivo que ocupaba desde 2008, al que accedió tras un proceso de selección.

"Es más que necesario que el asesor jurídico y la Intervención acudan al Consejo"

"Las personas que forman parte del Consejo de Administración tienen derecho a disponer de toda la información antes de tomar una decisión de este calibre”. Esta es la opinión del coordinador local de IU y consejero de Adelante en El Puerto Global, Antonio Fernández. Él mismo ha solicitado junto al PSOE la comparecencia en el Consejo de Administración previsto para este miércoles, día 7 de agosto, del abogado que interpuso el recurso ante el Tribunal Supremo y de la Interventora Municipal.

Antonio Fernández subraya que “la decisión que se va tomar es relevante, ya que puede ocasionar a la empresa pública un gasto de más de 600.000 euros, teniendo en cuenta además que se encuentra en pleno proceso judicial”. Insiste además en que “estamos ante un tema que afecta al organigrama de la propia entidad pública, como a toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras que la componen”. En este sentido, recuerda que el propio comité de empresa ha enviado un comunicado "posicionándose, con argumentos, en contra de las pretensiones del PP".

Fernández insiste en que "es más que necesario que estas personas (abogado e interventora) acudan mañana al Consejo de Administración para, por un lado velar por el derecho que tienen los consejeros de tener acceso a toda la información sobre las cuestiones que van a tratarse antes de tomar cualquier decisión; y por otro, cumplir la obligación de informar, que tiene, en este caso, el presidente de la empresa pública".

Por su parte, el PSOE ha catalogado la operación de "oscura, ya no solo por intentar hacerlo con alevosía en agosto y corriendo, sino porque ni siquiera están convocados el servicio de Intervención ni el asesor jurídico de la empresa". "¿Por qué no quieren que acudan? ¿Qué interés hay? ¿Por qué no se ha facilitado el informe de Intervención?", cuestionan los socialistas.