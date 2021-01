Propietarios de la urbanización El Manantial de El Puerto critican las obras en la calle Gabarra

Propietarios de la urbanización El Manantial de El Puerto de Santa María han mostrado su malestar por el alcance de las obras que se están realizando en la calle Gabarra, de la que dio noticia ayer este medio. Vecinos del entorno donde se está ejecutando la intervención, en la que ha aparecido la antigua fuente de Los Cañuelos, se han puesto en contacto con este periódico para expresar su rechazo a las obras de la calle tal y como están planteadas actualmente, ya que "se va a construir un aparcamiento en detrimento de una zona verde".

Según han manifestado, estos propietarios están disconformes con el nuevo aparcamiento y con la forma en que se ha realizado la actuación urbanística, de cuyo alcance no se les ha informado, ya que la única comunicación que afirman haber recibido es que se iba a cortar la calle para soterrar el cableado eléctrico.

A partir de ahí aseguran que se han encontrado "con todo lo demás", que consiste en la ampliación de la calle, la instalación de un amplio aparcamiento en batería, además del desmonte del cañaveral, durante el cual ha aparecido la citada fuente, erigida a principios del siglo XIX y que había permanecido oculta entre las cañas. Estos vecinos aseguran que tampoco se les había comunicado el desmonte de esta parte de la zona verde, de titularidad municipal, pero cuyo mantenimiento no está incluido en el contrato de Parques y Jardines, en la que está previsto habilitar un pequeño parque.

En relación al desmonte del cañaveral costero, que afecta aproximadamente a un tercio del mismo, han manifestado también su oposición, ya que lo único que fue aprobado en una junta ordinaria en 2017, fue la limpieza de esta zona verde, que debía costear la propia comunidad, al no hacerse cargo el Ayuntamiento. "Estamos molestos porque no se nos ha comunicado el desmonte", subrayan los vecinos.

Según han asegurado los propietarios disconformes, el cañaveral no requería una intervención tan enérgica de desmonte, ya que no se puede decir que se hubiera convertido en vertedero de basuras y escombros, ni tampoco existía proliferación de ratas. La noticia de que en un futuro el cañaveral podría desaparecer para transformarse en un parque público también les genera inquietud: "Queremos que se preserve como está y no estamos de acuerdo con que se arranque, ya que refresca el entorno y retiene el terreno".

Los vecinos temen que esta transformación de la zona, en una calle apartada y poco visible aunque cercana a la playa de El Manantial, pueda favorecer el botellón y el vandalismo, como ocurre en otros lugares de la Costa Oeste.

Los propietarios descontentos pedirán la convocatoria de una junta extraordinaria de la comunidad para que se les informe de forma detallada del proyecto.