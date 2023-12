Profesionales del sector audiovisual visitan El Puerto en busca de localizaciones

El Puerto ha recibido esta semana la visita de un grupo de profesionales responsables de empresas productoras de servicio y localización de la asociación de empresas de productoras de audiovisual internacional que se rueda en España (Profilm), que recorren estos días la provincia de Cádiz en un famtrip organizado por El Puerto de Santa María Film Office, Jerez Film Office, Cádiz Film Office y San Fernando Film Office, todas ellas en la Red de Ciudades de Cine de Andalucía, con la coordinación de Andalucía Film Commission y la financiación del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz y Turismo Andaluz.

En su recorrido por la provincia han conocido algunos de los lugares más interesantes para rodar en cada uno de los municipios, descubriendo la diversidad de localizaciones y los espacios susceptibles de uso para el equipo de producción.

El Puerto les ha abierto las puertas del Monasterio de La Victoria, entre otros lugares de la ciudad con gran potencial para el objetivo de esta importantísima asociación de productores audiovisuales que se encargan de proporcionar localizaciones de España para series de televisión internacionales y que han conseguido traer a España, entre otras, rodajes de series como The Crown o Juego de Tronos.

El grupo de localizadores ha seguido un apretado programa de visitas durante tres días por las diferentes localidades donde existen Film Offices, como es el caso de El Puerto, cuya gestión para ayuda de rodajes es desempeñada por técnicos de la Oficina Municipal de Turismo desde el año 2010, en que pasamos a formar parte de la Red de Ciudades de Cine de la Andalucía Film Commission, dirigida por Piluca Querol.

La concejala de Turismo, Olga de Navas, señala que en El Puerto, aunque tuvo que suspenderse por la lluvia la visita a las Salinas de Santa María, los localizadores visitaron el antiguo Penal del Monasterio de la Victoria, cuyos muros son uno de los lugares locales donde se han rodado más producciones. Acordaron además enviarles un completo dossier de otras posibles localizaciones por si estuvieran interesados en ofrecerlas para alguna futura producción que pueda rodarse en nuestra ciudad o por localidades aledañas, pues la colaboración entre todas las Film Offices gaditanas es fructífera y habitual.

Un gran movimiento económico y promocional

Olga de Navas cree que El Puerto aprovecha así su potencial para ganar posiciones en la promoción turística de la ciudad a través de rodajes cinematográficos o de series televisivas que puedan atraer al viajero que se decanta por visitar escenarios y localizaciones donde se han llevado a cabo rodajes de famosas producciones. “Con ello se pretende potenciar, junto a las extraordinarias condiciones que El Puerto ofrece para la realización de rodajes, todo el movimiento económico y promocional que genera esta industria a su alrededor en cada una de sus realizaciones. De esta manera, junto al impacto e influencia que ejercen a nivel promocional las proyecciones cinematográficas sobre los espectadores, la gran difusión que alcanzan hoy día las producciones lleva a generar riqueza en mercados e industrias paralelas. Tal es esta influencia que está creciendo exponencialmente el número de rutas turísticas basadas en localizaciones de películas que atraen a un gran número de visitantes que buscan revivir y visitar in situ sus escenas favoritas”.

La provincia de Cádiz es un destino de cine conocido a nivel internacional que en los últimos años ha atraído un gran número de proyectos nacionales e internacionales y que cuenta ya con una industria audiovisual muy consolidada y reconocida. Fernando Victoria de Lecea, presidente de Profilm ha señalado que “Cádiz es una de las localizaciones preferidas por nuestros clientes internacionales: su luz, su arquitectura, su patrimonio histórico y artístico… hacen de la provincia una localización ideal por su versatilidad”.

Las localizaciones de la provincia de Cádiz han servido para la recreación de muchos universos cinematográficos, algunos reales, como La Habana en Muere otro día, Grecia y Egipto en The Crown o Brasil en We were the lucky ones y algunos imaginarios como es el caso de Kaos. Han sido escenario de grandes historias.

A lo largo del año Andalucía Film Commission ha organizado y coordinado varios famtrips y viajes de profesionales por Andalucía. Como ha remarcado Piluca Querol, directora de la entidad, “el trabajo, la coordinación y esfuerzo de la Red de Ciudades de Cine, y en este caso concreto de las oficinas de la provincia de Cádiz, son fundamentales para la atracción y atención de los rodajes, poder conocer de cerca las localizaciones, las infraestructuras hoteleras, la industria y espacios de trabajo es muy importante para que los productores y localizadores se decidan por un lugar”.