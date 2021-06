El jefe de la Policía Local de El Puerto dice que los agentes "han hecho lo que la ley les manda"

El intendente jefe de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Rafael Muñoz Leonisio, ha salido al paso de las versión hecha pública por los agentes que el sábado estaban de guardia en la Jefatura, tras salir a atender varios accidentes con pantalones vaqueros.

Según ha declarado a Diario de Cádiz el jefe del Cuerpo policial "los agentes no me han desobedecido, simplemente han cumplido con una obligación que les impone nuestra ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad. Los policías han hecho lo que la ley les manda, estén o no de servicio".

En cuanto a las acusaciones de que el intendente jefe no cogió el teléfono el sábado cuando los agentes le llamaron, asegura que "me llamaron solo una vez y fui yo el que autorizó que salieran", afirma.

El artículo 5.4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lo que respecta a la dedicación profesional, establece que "deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana". Según Muñoz Leonisio "lo que han hecho estaría justificado por este artículo, pero eso no justifica que puedan actuar en la calle ordinariamente".

También insiste el intendente jefe en que "si hay un accidente con lesiones graves, incendios graves, etcétera, están obligados a actuar aunque estén en paños menores, pero no puede servirles como excusa para pretender prestar servicio en la calle sin el uniforme de forma preventiva, esperando que pase algo. Lo que han hecho es correcto en base al artículo 5, pero no estaban de servicio, solo cumplieron con su deber", concluye.