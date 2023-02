La Policía Local de El Puerto le saca los colores a Beardo por la falta de agentes

El pleno municipal ordinario del mes de febrero en El Puerto ha abordado este miércoles, entre otros puntos, una moción conjunta presentada por los grupos de la oposición en la que se solicitaba al equipo de gobierno la convocatoria urgente del procedimiento necesario para publicar la Oferta de Empleo Público de las plazas de Policía Local vacantes acorde a la tasa de reposición que permite la normativa vigente. Con motivo del debate de este punto, que salió adelante con la abstención del equipo de gobierno, el salón de plenos se llenó con la presencia de aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Local, adscritos al sindicato UPLBA, que protestaron ataviados con caretas con la imagen del alcalde, Germán Beardo, y narices al estilo de Pinocho, entre gritos de “traidor” y mentiroso”.

Antes del debate de la moción tomaba la palabra el representante de la UPLBA, Juan José Cobos, que puso la cara colorada al alcalde cuando reprodujo en una pequeña grabadora un discurso del propio Beardo en un pleno de 2019, cuando estaba en la oposición, en el que reivindicaba la necesidad de contar con más agentes en la calle y daba todo su apoyo al colectivo, afirmando que “una ciudad solo puede ser atractiva si es segura”. También agradecía entonces “la integridad de los sindicatos y de Juan José Cobos y la implicación de los agentes” y se mostraba partidario de que “la Policía Local esté satisfecha y respaldada”, aportando además por reforzar la plantilla con nuevos agentes, ya que de los 140 agentes que había en la calle en 2015 hoy hay aproximadamente un centenar y se prevé que sean 80 para el año 2026, si la situación no se remedia. El portavoz del sindicato policial lamentaba en su intervención “la desilusión y desmotivación de un colectivo engañado por el alcalde”.

Tras la intervención de Cobos se producía el debate plenario. El portavoz del PSOE, Ángel González, reclamó la convocatoria de nuevas plazas y lamentó el conflicto que mantiene el alcalde con el sindicato policial, recordando además que el Ayuntamiento se ha gastado ya más de 11.000 euros en la contratación de servicios jurídicos externos al Ayuntamiento para los procedimientos contenciosos abiertos contra un buen número de agentes, procedimientos que además el Ayuntamiento está perdiendo en los tribunales.

Javier Botella, de Unión Portuense, lamentó que hace cuatro año “se les comiera la oreja” a los policías en plena campaña electoral para después terminar en el actual enfrentamiento, mientras que por parte de Vox Leocadia Benavente incidió en la actual falta de personal, que ya se refleja incluso en los informes del intendente mayor de cara a eventos como las cabalgatas de distintas fiestas. “Ustedes han perdido cuatro años, solo han sacado lo que les dejó la Corporación anterior”, dijo, para reprochar al PP que “siempre han estado en contra de la plantilla municipal. Ya nada más llegar su portavoz, Javier Bello, dijo que en Urbanismo no iba a quedar títere con cabeza”. También lamentó Benavente que el equipo de gobierno no se haya sentado en cuatro años con el sindicato mayoritario de la Policía Local y afirmó que en estos últimos años se han multiplicado los problemas referidos al mundo de la noche, al haber mucho menos control policial. “Ustedes han preferido que la policía no pueda actuar, prefieren una ciudad sin ley”, dijo.

José Luis Bueno, por Adelante El Puerto, lamentó que el equipo de gobierno no haya aprovechado la tasa de reposición y mantenga la actual falta de medios humanos en la Jefatura, “además de haber convertido a la plantilla en sus enemigos queriendo volver a los policías en contra de la opinión pública, con panfletos y señalamientos”.

La edil de Seguridad, Marina Peris, fue la encargada de responder al resto de los grupos y explicó que se está trabajando para sacar la oferta general de plazas del Ayuntamiento, sin la que según dijo no se pueden sacar más plazas de Policía Local. En este sentido, desde el PSOE Ángel González le reprochó que todos los ayuntamientos del entorno están sacando estas plazas y que el anterior gobierno, en 2018, también sacó una oferta para 16 nuevos agentes.

En otro orden de asuntos, no salió adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planteada por el gobierno local, al haberse llevado a la sesión un texto distinto al consensuado en la mesa general de negociación. Tras pedirle varios grupos al PP que se votara el punto de forma separada en lo referente a los requisitos para dos puestos concretos, el de jefe de servicio de Contratación y el de interventor, y negarse a ello los populares, todos los grupos de la oposición decidieron votar en contra, quedando el punto sin aprobación.

Otro de los asuntos tratados fue la necesidad de dignificar el centro de mayores Francisco Guerrero, para lo que intervino la presidenta de la Federación Local de Asociaciones de vecinos (Flave), Milagros Muñoz, pidiendo al alcalde que gobierne para todos, también para los mayores, y no solo a través de fotos y abrazos en público”.