La Policía Local de El Puerto decomisa medio centenar de camisetas falsificadas en el mercadillo de los martes

La Policía Local de El Puerto continúa con sus controles rutinarios y este martes ha logrado asestar un golpe a la falsificación textil en el mercadillo de los martes de la Barriada del Juncal.

Efectivos destacados en el mercado al aire libre, entre las calles Clarinete y Ronda del Ferrocarril, han decomisado un total de 50 camisetas que incumplían claramente con la normativa de la propiedad industrial al falsificar marcas y modelos registrados por sus legítimos propietarios.

Asimismo, fueron incautados a un vendedor ambulante un total de 24 kilogramos de tomates y 75 de alcachofas sin estar autorizado para este comercio al por menor. Igualmente, a un segundo vendedor le fueron requisados 16 kilos de pimientos grandes y otros cuatro de pimientos pequeños.

El teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, explica que “las mercancías perecederas que son incautadas por los efectivos policiales son llevadas al mercado de abastos donde el veterinario municipal, tras analizar su origen, determina su destrucción. En contra de la creencia popular de que estos alimentos son donados a entidades de beneficencia, cuando el alimento es perecedero y no se acredita su procedencia hay que destruirlo para evitar males mayores, y eso es lo que se hará con los casi 120 kilos de hortalizas aprehendidas”.

En el caso de las camisetas, desde Policía Local se insiste en recordar además la importancia de no colaborar en la compra de este tipo de productos, ya que no están sometidos a ningún control de calidad y no cuentan con las pruebas textiles de idoneidad reglamentadas por Ley.