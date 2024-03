La Plaza de Toros de El Puerto abre sus puertas a las visitas durante la Semana Santa

El coso taurino de El Puerto de Santa María se abrirá durante la Semana Santa, para que aquellos portuenses y visitantes que lo deseen, puedan conocer y disfrutar de este singular monumento desde el albero; independientemente de que sean aficionados a la tauromaquia o sólo busquen conocer la monumentalidad de un edificio que traspasa fronteras a través de la arquitectura de sus muros y su ruedo. Así lo ha anunciado el concejal de Plaza de Toros del Ayuntamiento de El Puerto, Carmelo Navarro, que ha especificado que las visitas serán totalmente gratuitas.

La Plaza Real, declarada BIC (Bien de Interés Cultural), tiene prevista su apertura para visitas no guiadas de Lunes a Sábado Santo, de 10:30 a 13:30 horas, con entrada por la Puerta Grande, número 59, accediendo por la entrada principal donde la mítica frase de Joselito El Gallo, enmarcada en un azulejo, dará la bienvenida al edificio, para anunciar que "Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros".

Para quienes vayan a conocer por primera vez la Plaza de Toros, su ruedo y burladeros, cabe señalar que una de sus peculiaridades es que su planta es un polígono regular de sesenta lados, con un diámetro de 99,80 metros, con una superficie que se reparte entre una galería exterior, un anillo a doble planta que ocupan los palcos y las gradas cubiertas, y la escalonada zona de tendidos.

La plaza fue construida por una Compañía, integrada por un grupo de ciudadanos ilustres, presididos Tomás Osborne Bölh de Faber. La inauguración tuvo lugar el 5 de junio de 1880 con una corrida de toros en la que Antonio Carmona Gordito de Sevilla, y el cordobés Rafael Molina Lagartijo, mano a mano, lidiaron toros de Anastasio Martín y de Saltillo. Bordador fue el nombre del primer toro que se lidió en la Plaza portuense.

Carmelo Navarro ha animado "a todos los que por estas fechas se encuentren en la Ciudad de los Cien Palacios, locales o foráneos, a que conozcan de primera mano esta monumental Plaza Real de El Puerto".