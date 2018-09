Piden modificar el presupuesto para incluir la reforma de la Plaza

La Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos (Acodema) ha pedido al alcalde David de la Encina, y al concejal de Comercio, José Luis Bueno, que procedan a realizar una modificación en el Presupuesto Municipal 2018 para incluir una partida económica para la reforma del Mercado de la Concepción. Así lo ha hecho saber la asociación en una nota de prensa remitida a los medios, en la que se informa de algunas de las peticiones que hicieron al regidor durante una reunión mantenida el lunes 10, en la estuvieron presentes el alcalde, el citado concejal, técnicos municipales, la junta directiva de Acodema y representantes de la consultora Sierpes, que asesora a los comerciantes de la Plaza de Abastos en todo lo relacionado con la reforma y gestión del mercado. La petición de incluir la reforma del edificio en los presupuestos fue una de las realizadas por la asociación, que mostró "decepción, desencanto y tristeza entre sus integrantes" por unas afirmaciones realizadas por el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, en el sentido de que dichas obras no se iniciarán hasta 2019-2020. La petición de que se modifique el presupuesto para iniciar ya la reforma fue planteada en la reunión del lunes, en la que Acodema puso también sobre la mesa otras "peticiones de primer orden", como el arreglo del ascensor, "aún inoperante", y un cambio gradual de la ordenanza para que salgan a concurso público los puestos vacíos "que podrían ser explotados hasta el comienzo de la obra". Los representantes de Acodema han criticado que no apareciera por la reunión el concejal de Economía, Antonio Fernández, presente en muchos otros encuentros, lo que causó "asombro e indignación, ya que esperaban una explicación por parte del edil en el que habían depositado su confianza". El alcalde, según apunta Acodema, se comprometió a estudiar dos posibles soluciones para paliar la no inclusión de la partida en los presupuestos 2018. Por una parte, el posible uso de un remanente existente en los presupuestos y por otra realizar una modificación en los mismos para iniciar los trabajos, valorados en unos 600.000 euros.

El concejal de Comercio por su parte ha manifestado que la no inclusión de la reforma de la Plaza en los presupuestos se debe a a que en el momento de su redacción, el proyecto no estaba terminado y por lo tanto no se conocía el importe de la obra. El concejal confirmó que las obras no se podrán iniciar este año, y que comenzarán en 2019, ya que el procedimiento administrativo obliga a redactar el proyecto de ejecución y a un procedimiento abierto para contratar las obras. El equipo de Gobierno local y Acodema se han emplazado para una nueva reunión en noviembre.