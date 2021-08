El Aula de Cultura Vistahermosa ha acogido en la tarde de esta jueves una conferencia de Manuel Guerrero Pemán, nieto de José María Pemán, que disertó sobre las distintas facetas de su abuelo tanto desde un punto de vista artístico como personal. El conferenciante, que heredó de su abuelo el don de la palabra, fue presentado por su tío Juan Gualberto Pemán Medina y durante la lectura de algunos de los poemas que recitó estuvo acompañado al órgano por Ángel Orta.

Entre el numeroso público que conformaba el auditorio se encontraban el nuevo obispo de Jerez, José Rico Pavés, así como el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el presidente de Vistahermosa Club de Golf.

Tras enumerar algunas de las facetas más destacables de Pemán desde sus comienzos, desde su etapa como estudiante de Derecho en Sevilla hasta su llegada al mundo de las letras, sus primeros logros en este campo y su faceta como consejero y amigo de Don Juan -destacando el importante papel que jugó Pemán en la transición española, al facilitar la renuncia de Don Juan a sus derechos dinásticos en favor de su hijo- el ponente se refirió al último episodio que ha sido noticia en torno a la memoria de su abuelo, tras la decisión del alcalde de Cádiz de retirar la placa que se podía ver desde 1939 en la casa de la calle Isabel la Católica, donde nació el escritor.

Guerrero Pemán fue muy claro en su postura y afirmó sentirse “engañado” por José María González, Kichi, con quien tuvo ocasión de hablar hace unos años sobre la figura de Pemán, asegurándole entonces el regidor gaditano que su memoria sería intocable en su ciudad por ser “embajador de las letras de Cádiz”.

Ahora, tras haberse consumado la retirada de la placa, Manuel Guerrero recuerda que “si la Ley de Memoria Histórica se interpreta desde el odio se hará un daño irreparable a Cádiz y a España. Pemán era un genio y el genio no tiene color, ni es rojo ni es azul, solo tiene genialidad. Cádiz no puede perder esa genialidad, ni esa ni la de Alberti, la de Lorca o la de Machado. La ideología no puede trascender a la genialidad, porque no impide al genio dejar de serlo. Solo se necesita respeto y por eso pido respeto para la genialidad de Pemán”, insistió.

Guerrero Pemán dijo además que “si Kichi me escuchara le pediría que respetara la sensibilidad de un pueblo entero y de una familia y le pediría que reponga la placa de nuestro genio y paisano José María Pemán”.

Al final del acto el alcalde portuense intervino para anunciar que la junta de Gobierno local había acordado ese mismo día rotular un parque de la Costa Oeste de El Puerto, en la calle Gavilán, con el nombre de José María Pemán, “en memoria del abrazo que se dieron un día nuestro paisano Rafael Alberti y el escritor gaditano.