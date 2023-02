El PSOE presenta al Pleno una batería de iniciativas sociales y de ciudad

El PSOE local ha elevado al pleno ordinario de este miércoles diversos asuntos de interés para la ciudadanía de El Puerto, "con especial incidencia en su calidad de vida", como es la petición al gobierno de Germán Beardo para que, como han hecho otras ciudades del entorno, se soliciten las ayudas al transporte puestas en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez para el autobús urbano.

Como explica el candidato socialista a la alcaldía, David De la Encina, “el Ministerio ha renovado estas ayudas, que ya en 2022 Germán Beardo no solicitó para El Puerto, y que instamos a que en este 2023 solicite, con el objetivo de abaratar a los portuenses el coste del bus, como otras ciudades del entorno”.

“Se trata de una medida que tan solo requiere de trabajo, interés y voluntad por parte del gobierno local y que beneficiará a muchos ciudadanos”.

En otro orden de cosas, también ha señalado De la Encina que “nos preocupa la situación del área de Urbanismo que, tras casi 4 años de gobierno del PP, no solo no ha tenido avance alguno, si no que, además se ha agravado, en contra de lo que prometía Beardo en su campaña”.

Por ello, el PSOE ha presentado una moción "recordando los incumplimientos de Beardo e instando al PP a dotar al área de Urbanismo del personal suficiente para resolver la carga de trabajo que acumula"; ademas de poner en marcha, "sin más demora", la Comisión Municipal de Seguimiento y Evaluación del Plan Especial del Centro Histórico y su Entorno (Comsepe), cuyo reglamento se aprobó en Pleno hace ya un año.

Por otro lado, los socialistas también se han interesado por la situación del centro de mayores Francisco Guerrero, tan mal tratado por este gobierno y que, como ha denunciado la Flave, "se encuentra en una situación lamentable y que nuestros mayores no se merecen". Por ello, el PSOE insta al gobierno municipal a "arreglar urgentemente las deficiencias que presenta dicho Centro Municipal de Mayores Francisco Guerrero".

Además, a que, a la mayor brevedad, "el gobierno local atienda su obligación con las personas mayores, retomando las actividades del centro". Finalmente, a que se retomen las actividades de mayores del Palacio de Purullena, que se suprimieron antes de la pandemia del Covid-19.

Los socialistas pedirán igualmente en pleno que Germán Beardo "dé explicaciones por la furgoneta que una empresa concesionaria del Ayuntamiento ha puesto a disposición del alcalde con un alquiler a coste 0, y que está siendo usada por él mismo, por miembros de su gobierno, por sus escoltas y sus cargos de confianza".

Por último, el PSOE se hace eco del malestar existente en el Consejo de Igualdad por la "falta de participación de este órgano en las actividades de la concejalía", y estando próximo el 8 de marzo, cuestionarán a la concejala por su convocatoria y su participación en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer.

Otro de los asuntos elevados al pleno por el PSOE, de manera conjunta con el resto de los grupos de la oposición, es la merma de los efectivos de la Policía Local y la inacción del gobierno municipal en este asunto. Por ello, instan a Beardo a que convoque a la máxima urgencia el procedimiento oportuno "para publicar la Oferta de Empleo Público de las plazas de Policía Local vacantes acorde a la tasa de reposición que la normativa vigente permite".