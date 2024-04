El PSOE pregunta a dónde va el dinero para mantenimiento urbano en El Puerto

El portavoz y secretario general del PSOE de El Puerto, Ángel Mª González, se ha hecho eco del malestar generalizado en la ciudad por la falta de cuidado y mantenimiento de calles, plazas, barridas, jardines, etcétera y se pregunta "dónde se está destinando el dinero que debe ir a mantenimiento urbano".

Según el edil “la realidad es que prácticamente toda la ciudad está abandonada y necesita arreglos”, y asegura que “además, hay zonas concretas como la barriada Pinillo Chico cuyo estado de abandono hace que parezca más un campo de batalla que un barrio”.

En una reciente visita a la zona, los representantes del PSOE local pudieron comprobar el estado de dejadez del barrio y el hartazgo de sus vecinos, señalando que “es intolerable y vergonzoso el estado dramático en el que se encuentran sus calles y plazas. Este barrio es, además, una zona muy transitada, con su centro sanitario, sus comercios, las farmacias, el mercadillo de los martes, pero se hace imposible poder desplazarse sin riesgo de caer, y en el caso de los menores, no pueden jugar con seguridad en la plaza por el gran deterioro que presenta”.

Ángel Mª González añade que “el registro del Ayuntamiento echa humo con las numerosas quejas por boquetes, losas rotas, pavimento levantado, escasez o rotura de bancos, falta de accesibilidad, cableado al descubierto, etcétera, a lo que hay que sumar las reclamaciones ciudadanas por caídas debido a los desperfectos provocados por la dejadez en el mantenimiento urbano”.

Desde el PSOE dicen no entender esta situación "más que por la falta de interés del gobierno de Germán Beardo, pues teniendo dinero el Ayuntamiento y con una amplia mayoría absoluta, no es de recibo que El Puerto se encuentre en este estado”, indica González, quien sostiene que “no paran de repetir que somos municipio de Gran Población, pero lo cierto es que la gestión de Beardo no está a la altura. Y, como prueba está el hecho de que, con 14 concejales, y estando ya en el mes de abril, aún no han sido capaces de presentar un presupuesto municipal, lo que denota la falta de modelo de ciudad y la improvisación en la que están instalados, lo que, a la postre, se traduce en peores servicios para los portuenses, como es el caso del mantenimiento urbano”.