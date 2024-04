Luz verde a la propuesta socialista para adquirir viviendas vacías por parte del Ayuntamiento de El Puerto

El PSOE de El Puerto ha vuelto a poner en el centro del debate del problema de la vivienda en El Puerto planteando diferentes medidas para paliar la falta de acceso a una vivienda digna, una dificultad con la que se encuentran muchos portuenses.

La propuesta socialista fue abordada por el pleno de la Corporación, que dio su apoyo a la misma, con la abstención del gobierno de Germán Beardo (PP). Una vez aprobada, el portavoz socialista Ángel M.ª González ha recordado que “este es un asunto muy sensible y muy importante con el que no se debe frivolizar, por eso esperamos que una vez que ha salido adelante, nuestra propuesta sea ejecutada y no quede en un cajón”.

González ha puesto luz sobre la situación crítica que se vive en El Puerto ante la dificultad para adquirir o alquilar una vivienda, debido a los altos precios, a la estacionalidad y, en otras ocasiones, a la falta de oportunidades con las que se encuentran personas en riesgo de exclusión social para poder acceder a una vivienda digna.

El edil sostiene que “a nivel local, debemos priorizar las políticas que permitan el acceso a una vivienda asequible y, dado que es evidente que ni Germán Beardo ni su rescatado consejero delegado de Suvipuerto, Antonio Jesús Ruíz, consiguen desbloquear la situación de la empresa, es más que necesario actuar y no quedarnos de brazos cruzados”.

Desde el PSOE subrayan que “las competencias directas en materia de vivienda recaen sobre la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (PP)”, y añaden que “siendo esto así, podemos ver cómo, indirectamente, muchos municipios del entorno están poniendo y aplicando medidas”.

Ese es el caso de San Fernando, que está construyendo bloques de pisos para ponerlos a alquiler asequible o dando ayudas directas para el pago de las hipotecas. O, Chiclana, que está alquilando directamente viviendas privadas para subarrendarlas desde el parque municipal y comprando viviendas vacías para ponerlas a disposición de quien desee alquilar a un precio asequible.

El portavoz del PSOE entiende que El Puerto “podría seguir esos ejemplos y permitir a las personas poder tener un recurso habitacional para todo el año sin tener que irnos a vivir a otros pueblos limítrofes, dada la situación prohibitiva en la que nos encontramos aquí”.