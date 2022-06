El PSOE insta a tomar medidas para frenar el deterioro del Palacio de Araníbar

El PSOE portuense ha instado al gobierno de PP y Cs a tomar medidas para evitar el deterioro que se viene produciendo en el Palacio de Araníbar, desde que el pasado mes de abril la obra quedase paralizada y el edifico abandonado.

Como señala la concejala Mª Eugenia Lara “es urgente y necesario tomar medidas ya en el Palacio de Araníbar que, tras el abandono de la obra, ha quedado en riesgo de deterioro”. Como puede apreciar cualquier persona que se acerque hasta la zona el edificio ha quedado sin ventanas, dejando a la intemperie sus importantes artesonados, como el que dispone el salón mudéjar, tan apreciado por todos por su belleza y que lleva meses sin ninguna barrera que bloquee las lluvias, el fuerte viento de levante y ahora las altas temperaturas.

Todo ello, como señala Lara “también influye de manera negativa en la estructura del edificio, que está totalmente expuesta sin que desde el gobierno local se haya hecho nada para evitar tanto desastre”.

Dese el PSOE recuerdan que el proyecto del Centro de Interpretación de las Casas de Cargadores a Indias, fue un logro del gobierno de David de la Encina, que consiguió 853.000 euros de subvención de la ITI Cultural para esta importante inversión con la que recuperar parte del pasado más glorioso de El Puerto, nuestra vinculación con el comercio a Indias y la tipología de las casas de cargadores.

“Sin embargo, con la pésima gestión de PP y Cs estamos viendo cómo incluso los proyectos tan conseguidos se van al traste. Ese es el caso del que nos ocupa, donde la empresa adjudicataria de la obra ha rescindido el contrato por los impagos del Ayuntamiento quedando el edifico abandonado y con altas probabilidades de sufrir deterioro como ya está ocurriendo”.

Por ello, desde el grupo socialista se ha instado por escrito a los responsables de Patrimonio y de Patrimonio Histórico, Millán Alegre y David Calleja "a que tomen medidas ante esta situación, al tiempo que pedimos al gobierno de los preparados que no permitan que se pierda este proyecto y que el Centro de Interpretación de Cargadores a Indias sea una realidad, y no se convierta en otra chapuza que el PP no ha sabido gestionar".