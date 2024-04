Para el PSOE portuense “Germán Beardo y Carmen Lara siguen mirando para otro lado ante la grave situación de Bienestar Social”

El PSOE de El Puerto ha elevado al pleno ordinario de mayo una pregunta para conocer qué medidas o actuaciones ha estado trabajando el gobierno local en estos meses ante la situación del área de Bienestar Social. Como sostiene el portavoz Ángel González “a pesar del enorme esfuerzo y la profesionalidad de su personal, nos vemos en la obligación de exigir de nuevo a Carmen Lara y Germán Beardo que solucionen la papeleta de Bienestar Social”.

Desde el PSOE aseguran que “los meses pasan y no vemos que gestionen nada ni que sean capaces de implantar medidas de choque que palien la situación”, ha asegurado González, quien señala que “la realidad es que el albergue sigue sin atención ni gestión municipal, los talleres de mayores de Purullena cerrados desde antes de la pandemia, los barrios sin ludotecas, así como una falta de personal para dar respuesta al día a día, que se traduce en peor servicio para los usuarios”.

En cuanto a la situación de la plantilla de Bienestar Social, el portavoz socialista considera que “es un asunto que deberían tomarse en serio, ya que no hay personal suficiente para atender las tramitaciones de dependencia, que sufren unos retrasos vergonzantes; el equipo municipal de Toxicomanías, que comenzó con siete profesionales, está a día de hoy conformado por solo una doctora y un administrativo; el Centro Municipal de la Mujer sigue sin cubrir la plaza de psicóloga, o el caso más ilustrativo de esta falta de gestión es que el área no cuente con la Jefatura de Servicio cubierta de manera permanente, sino que va pasando de uno en otro desde la jubilación del titular, pero sin continuidad ni previsión para poder llevar a cabo las tareas de una Jefatura de Servicio tan sensible e importante como es la de Bienestar Social”.

"Todo ello por no hablar del pésimo estado de las propias instalaciones del área, unas instalaciones abandonadas también a su suerte, con grietas, fisuras, filtraciones, sin climatización, con equipos informáticos obsoletos, con mobiliario roto, sin salas de espera dignas para los usuarios, etcétera. Unas condiciones en las que se hace muy complicado trabajar y poder atender a los numerosos usuarios que acuden a la calle Nevería”, ha finalizado González.