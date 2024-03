El PSOE pide a Beardo que no repercuta a los portuenses la "descomunal" subida del agua

El secretario general y portavoz del PSOE portuense, Ángel M.ª González, insta al alcalde de la ciudad, Germán Beardo, "a no repercutir en el bolsillo de los portuenses la descomunal subida del agua que ha aprobado el PP en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana".

Desde el PSOE recuerdan que "el acuerdo, al que el PP de El Puerto votó sí, supone una subida de la tarifa del agua del 110%, lo que vendrá a castigar aún más el bolsillo de los portuenses". González ha instado al alcalde "a que sea transparente y explique cuáles son sus planes para aplicar en El Puerto este tarifazo que han apoyado en el Consorcio y que el PSOE ha rechazado”.

El edil recuerda que "desde que Germán Beardo llegó a la alcaldía en 2019 no ha cumplido ninguna de sus promesas en materia de impuestos", lamentando que “lejos han quedado aquellas promesas de que iba a bajar los impuestos, promesas que se han demostrado mentiras con el paso del tiempo. Cinco años después de su llegada, no solo no ha bajado los impuestos, sino que se están perdiendo servicios públicos y ahora nos encontramos con esta subida del agua”, ha explicado Ángel M.ª González, quien ha anunciado una serie de iniciativas de ámbito local en el caso de que los ayuntamientos del PP que han apoyado esta medida no den marcha atrás y rectifiquen, como les está pidiendo el PSOE.

Los socialistas señalan que, en el caso de El Puerto, la situación del agua es especialmente sangrante porque como recuerda González “desde que en 2014 el PP privatizó la empresa de aguas con la entrada de Aqualia se han perdido calidad y servicios para los portuenses, empezando por la reducción de la plantilla de Apemsa en aproximadamente un 30%, siguiendo con el incremento del recibo del agua o con la pérdida de servicios para el ciudadano como la figura del Defensor del Cliente, que Beardo eliminó de un plumazo en 2022, ahorrándose así un servicio que no ha ido para beneficiar a los portuenses sino a la propia Aqualia, siguiendo la política a la que nos tienen acostumbrados los gobiernos del PP de beneficiar a la empresa privada en detrimento de lo público y de la ciudadanía”.

Por todo ello, los socialistas se manifiestan rotundamente en contra de esta nueva subida del recibo del agua, "un tarifazo en toda regla que va a suponer otro lastre más para el bolsillo, ya castigado, de los portuenses".