El PP pide solución a la falta de alumbrado en Costa Oeste.

Ante los cortes de luz en el alumbrado público que viene sufriendo parte de la Costa Oeste desde hace una semana, el candidato a la Alcaldía por el PP, Germán Beardo, y la integrante de la candidatura Danuxia Enciso se han puesto en contacto con representantes de estos vecinos, que les han explicado que la situación les produce muchas molestias e inseguridad, a pesar de que pagan muchos impuestos.

Para el portavoz popular “los vecinos no se merecen ese maltrato por parte del Ayuntamiento, único culpable de la situación, ya que a pesar de las advertencias que le ha hecho la compañía suministradora, no se ha regularizado la situación de los contadores”.

Para Beardo “esta situación se debe arreglar de inmediato, no se les puede decir a los vecinos que tienen que esperar dos meses para que se arregle, y menos aún cuando el Ayuntamiento ha sido advertido por la compañía de que esto podía pasar si no regularizaban los contadores. Son muchas calles las que se quedan completamente a oscuras, lo que genera muchas molestias y falta de seguridad. Es otro problema más que cae sobre los vecinos por la incompetencia del menguante gobierno municipal de De la Encina, empeñado en mantenerse en el sillón cada vez más cuestionado, con menos apoyos y cada vez más incompetente. Hay problemas como este que no pueden esperar dos meses, exigimos que se arregle de inmediato”.

Beardo cree que “no es de recibo que con los impuestos tan altos que se pagan en El Puerto el Ayuntamiento no sea capaz de asegurar los servicios más básicos, como el alumbrado de las calles, por mera incapacidad de la gestión municipal. Si los portuenses nos dan su confianza en mayo esta situación dará un giro de 180 grados”.