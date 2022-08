Cuando el reloj marque en sus manillas las seis y media de la tarde de este martes 30 de agosto, se cumplirán once años sin ti.

Once años de olvido a pesar del alardeo que seguimos haciendo cada vez que te recordamos.

Fuiste orgullo de El Puerto, seña de identidad de la Bahía y reclamo turístico. Fuiste hasta anagrama que nos promocionaba como Ciudad de Turismo y Congresos, y sin embargo hace once años que tu sirena enmudeció. Once años que llevas en dique seco. Once años en el más triste olvido que un Bien de Interés Cultural como tú haya podido sufrir.

Once años desde que tu Puerto, en el que tú atracabas, te dejó en la más triste soledad y arrumbado a pie del río por el que tantas veces navegaste. Once años sin surcar por nuestro Guadalete y tu bahía para llegar en un viaje de ida y vuelta a la tacita de plata.

Después de once años hemos acabado con parte del patrimonio que formaba parte de nuestra historia y de nuestra identidad portuense. Primero fue nuestro "Puente de San Alejandro", después el "Teatro Principal", te siguió nuestra "Playa de la Colorá" y luego tú, nuestro "Vaporcito de El Puerto" y La "Calita"; por eso no podemos permitirnos perder nada más.

Después de todos estos años que llevamos sin ti, seguro que ya te han contado mientras sigues en el limbo de la tierra y el cielo que hemos creado una asociación para rescatarte: la Asociación El Vaporcito. Y tengo que darte una muy buena noticia y es que vamos a recuperarte y ya se empiezan a ver los resultados.

El pasado 19 de marzo, financiado por la Asociación, inauguramos el busto en honor a tu familia, la Fernández Sanjuan, y en especial a Pepe el del Vapor, patrón de uno de los emblemas más importantes de nuestra Ciudad, que recientemente ha sido el más valorado mediante votación popular.

Te contaré también que ya hemos firmado con el grupo de investigación TEP 136 PAIDI -miembro de la UCA- un convenio con el firme propósito de devolverte a El Puerto, a tu lugar, a tu sitio. Y lo haremos con la ayuda de la marca Juan de O y la Productora Cultural Nikelao S. Coop. And. que se suman a este proyecto, así como con las empresas Imagenfactory y Perles Entertainment S.L., que van a realizar un documental sobre ti, sobre el Adriano III.

¡Y seguiremos trabajando! Recorreremos calles, asociaciones, entidades y administraciones para solicitar más ayuda y fortalecer nuestro objetivo, que es transparente y público. Difundiremos entre todos aquellos que nos quieran escuchar la hoja de ruta que hemos marcado para sacarte del olvido. Cabemos todos, sin mirar ideología y sin directrices políticas, sólo unidos por la fuerza y el corazón de querer recuperarte.

Desde el primer instante de nuestra andadura hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto y de Autoridad Portuaria y sobre todo de muchas empresas y ciudadanos que quieren verte y tenerte de nuevo.

No me cabe la menor duda de que volveremos a ver los barcos de velas como palomita pasar por tu vera. Escucharemos de nuevo a los grandes mercantes sonando sus sirenas al verte pasar y es que ese barquito seguirá siendo tan pinturero que le volverán a dar besitos las olas del mar, y volverás a ronear y a presumir entre sus aguas plateadas y azules, y nos volveremos a embarcar y a navegar para contagiarnos de tus viejos sueños, de tus sueños marineros, para que vuelva a ser la alegría de este muelle tan hermoso y en el que de nuevo te volvamos a ver con ese rumbo garboso cruzando la bahía.

¡Seguimos teniendo pendiente una deuda contigo! Por eso desde la entidad que presido y tal y como le propusimos a nuestro Alcalde haremos todo lo posible para recuperarte, para que sigas siendo emblema de El Puerto, de su pasado, de su presente y de su futuro.