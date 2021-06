Nuevos actos de vandalismo por falta de presencia policial en la Costa Oeste de El Puerto

Vox El Puerto ha denunciado "la situación desesperante que están viviendo los vecinos de El Ancla ante el aumento del vandalismo en sus calles y la ausencia de la Policía Local". Este pasado fin de semana han denunciado peleas de jóvenes en las calles y el destrozo de un monolito de telecomunicaciones.

Para la concejala de la formación, Leocadia Benavente, “son numerosas las denuncias que recibimos a diario sobre vecinos de El Ancla ante el aumento de las peleas, botellones y destrozos del mobiliario urbano”.

“Los vecinos se sienten, ante todo, indefensos y abandonados ya que ven cómo, en numerosas ocasiones, llaman a la Policía Local y se les dice que no pueden actuar porque están sin efectivos”, añade la edil.

Según Benavente, “esto no es más que el resultado de la inacción del equipo de gobierno que es incapaz de llegar a un acuerdo con la Policía Local. El Gobierno se excusa en la idea de que no va a ceder ante el chantaje de los funcionarios, pero a día de hoy, desconocemos cuáles son esas demandas de los policías que el equipo de gobierno no quiere cubrir”.

“Lo que sí sabemos, al igual que el resto de los portuenses, es que la ciudad se encuentra sin Policía Local en las calles. Esta situación provoca, aunque el alcalde lo niegue, un aumento del vandalismo en la ciudad, así como la proliferación de botellones sin control y peleas en distintos puntos de la ciudad”, continúa Benavente.

La concejala señala que “el pasado Pleno, desde Vox solicitamos al equipo de gobierno un plan de vigilancia para este verano ya que, si la situación resulta descontrolada actualmente, no queremos ni pensar lo que será este verano cuando dupliquemos la población”. Por todo ello, Benavente “exige a Germán Beardo que ponga fin al conflicto con la Policía Local y presente un plan de seguridad para este verano”.