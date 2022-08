Nuevo encuentro de los Patios de El Puerto a la luz de las mariposas.

La iniciativa 'Patios de El Puerto a la luz de las mariposas' vuelve a desarrollarse este miércoles 17 de agosto, entre las 21:00 y las 23:00 horas, siendo esta la segunda oportunidad que brinda esta iniciativa, puesta en marcha por primera vez el pasado 19 de julio.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses, que preside José Ignacio Delgado Poullet, con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico, dirigida por David Calleja.

Los patios participantes son el Patio de Los Naranjos del Castillo de San Marcos (Plaza de Alfonso X el Sabio, 3), Patio del Palacio de Purullena (Cruces, 94), Patio sito en calle Doctor Muñoz Seca, 17, Patio de Art Suites by Casa de Indias (Pedro Muñoz Seca, 48), Patio de Casa Palacio de los Leones (La Placilla, 2), Patio del Hotel Casa del Regidor (Ribera del Río, 30), Patio de Casa de vecinos (San Francisco, 9), Patio de Casa particular (Vicario, 26), Patio de Casa particular (Pagador, 10), Patio de Federico Rubio, 50, Hospitalito (confluencia calles Zarza y Ganado), Patio de San Bartolomé, 25 y Vicario, 17.

Además de mostrar su especial alumbrado a la luz de las mariposas algunos de los escenarios incluidos en la actividad ofrecerán actuaciones musicales o lecturas poéticas: el Dúo con Cuerda formado por Ana María Castillero Gómez (violín) y Juan Miguel Camacho Corrales (viola) actuará en San Bartolomé, 25; la Asociación Cultural PamiSalsa, con bailes de salón PamiSalsa, lo hará en Purullena; el grupo Dovela interpretará música de los 80 y los 90 en el Hospitalito; el pianista Mario Telenti acompañará una lectura poética en el Castillo de San Marcos y en Vicario, 17 leerán poemas José Joaquín García Romeu, Adrián Verano y Francisco Lambea.

Por lo que respecta a las degustaciones, el patio de San Bartolomé, 25, acogerá una de brut Galantería a cargo de Viña La Torre.

La entrada es libre y gratuita y los visitantes encontrarán macetas-hucha en los mismos patios donde podrán dejar un donativo, sobre todo destinado a los artistas que actúan en los patios.

La mariposa es una forma de iluminación ancestral que consiste en un cuenco con agua, aceite y una pequeña mariposa que flota sobre el aceite y se alimenta del mismo, creando un ambiente muy especial a su alrededor.

Las embajadoras y embajadores seguirán ejerciendo como guías y custodios de los patios, prestando su atención a todo aquel visitante que se acerque o para cualquier duda o consulta relacionada con los mismos. Se situarán a la entrada de cada patio participante, identificados por una tarjeta.

La organización agradece la colaboración de Casa de los Leones, Bar Santa María, Bar Vicente, Hotel Los Cántaros, Romerijo, Hotel Casa del Regidor, Plataforma Revive El Puerto, Asociación Cultural Pamisalsa, Peña Madridista Portuense, Centro de Lavado Car Wash, Talleres el Palmar y el Castillo de San Marcos.